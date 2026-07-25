Sénégal: Prise en charge des violences basées sur le genre - Vers l'installation d'infrastructures adaptées pour accompagner les victimes

Le ministère de la Famille et des Solidarités, en partenariat avec l'Agence italienne pour la Coopération au développement (AICS), a tenu, hier vendredi, la première session du comité de pilotage du Projet d'appui au renforcement du leadership des femmes et des filles du Sénégal (PAREL/F). Doté d'un financement de 3,2 milliards de FCFA de la Coopération italienne, complété par une contrepartie de l'État du Sénégal, ce programme de trois ans ambitionne de renforcer les droits, le leadership et l'autonomisation économique des femmes et des filles dans cinq régions pilotes : Dakar, Thiès, Kaolack, Kolda et Sédhiou.

Le PAREL/F s'inscrit dans la continuité des projets SNEEG et PASNEEG, également soutenus par l'AICS, qui ont permis de faire progresser les politiques publiques en faveur de l'équité et de l'égalité de genre. Cette nouvelle phase se distingue toutefois par une approche multidimensionnelle articulée autour de quatre axes d'intervention, dont un volet majeur consacré à la prévention et à la prise en charge des violences basées sur le genre (VBG).

Présidant la rencontre, le Directeur de cabinet du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Dr Amadou Diaw, a souligné que le projet permettra, pour la première fois dans le cadre de ce partenariat, de construire des infrastructures spécialisées dans chacune des cinq régions ciblées. « Les questions liées aux violences basées sur le genre préoccupent fortement nos sociétés. Nous faisons souvent face à un déficit de structures adaptées pour accueillir les victimes. Le PAREL/F permettra de mettre en place des infrastructures dotées de toutes les installations nécessaires afin d'assurer une prise en charge sociale, psychosociale et un accompagnement vers l'autonomisation économique des femmes victimes de violences », a-t-il expliqué.

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Au-delà de la protection des victimes, le projet entend développer les capacités des femmes et des filles afin qu'elles deviennent des leaders dans leurs communautés. Selon Dr Diaw, la stratégie de l'État privilégie désormais des politiques favorisant l'autonomisation économique plutôt que l'assistanat. Le PAREL/F contribuera ainsi à renforcer les compétences, l'accès aux opportunités économiques et l'insertion professionnelle des bénéficiaires.

Prévu pour une durée de trois ans, le programme sera d'abord expérimenté dans cinq régions pilotes avant une éventuelle extension à l'ensemble du territoire national, si les résultats sont concluants.

Pour le directeur de l'AICS au Sénégal, Giovanni Grandi, le projet traduit une vision commune entre le Sénégal et l'Italie en faveur des droits des femmes et de leur pleine participation au développement. « Le leadership des femmes constitue le coeur du projet. Renforcer ce leadership, c'est permettre aux femmes d'avoir confiance en leurs capacités, d'accéder aux ressources économiques, de développer leurs compétences et de participer pleinement aux processus de décision », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur la nécessité d'une approche intégrée associant protection sociale, formation professionnelle, emploi, entrepreneuriat et finance inclusive afin de créer des parcours cohérents d'autonomisation.

De son côté, l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Michele Tommasi, a rappelé que la Coopération italienne fonde son action sur l'écoute des besoins exprimés par les autorités nationales et les acteurs locaux. Il a également salué les résultats obtenus grâce aux précédents projets, notamment la construction de 47 infrastructures sociales, la création de boutiques de droit ayant accompagné plus de 23.000 personnes, le lancement de la plateforme Walo Walo 116 pour l'accueil et l'orientation des victimes de violences, ainsi que l'octroi de 201 bourses économiques.