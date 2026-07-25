Afrique: CAN féminine « Maroc 2026 » / Sénégal-Algérie ce dimanche à Rabat (à 17h) - Les « Lionnes » lancent leur campagne africaine

Le Sénégal entame demain dimanche 26 juillet la CAN féminine au Maroc en affrontant au Stade olympique de Rabat, l'Algérie (17h TU). Les Lionnes devront batailler dans un groupe A relevé où elles retrouvent le Maroc, pays hôte, l'Algérie et le Kenya. Avec l'ambition de se qualifier en demi-finale et de décrocher pour la première fois le ticket qualification pour la Coupe du monde prévue en 2027 au Brésil.

L'équipe du Sénégal entame demain dimanche 27 juillet, au Stade olympique de Rabat, la Coupe d'Afrique des nations (du 25 juillet au 16 août) en faisant face à l'Algérie. Ce sera pour le compte du groupe A à côté du Maroc, pays hôte du tournoi et du Kenya. Plus régulières dans la compétition continentale avec une quatrième participation dont trois consécutive, les Lionnes ambitionnent de franchir un nouveau palier après une place de quart de finale lors de la dernière édition. Dans cet élan, le sélectionneur Mame Moussa Cissé entend réussir d'abord son entrée en lice.

« Le premier match est extrêmement important. On est tous focalisés sur l'Algérie. Il nous faut faire un bon résultat sur ce match. L'Algérie est une grande équipe qui a aussi envie de faire la même chose que nous. Elle était quart de finaliste comme nous lors de l'édition précédente. Donc, cela ne va pas être une chose facile des deux côtés", déclarait-il lors de la remise du drapeau aux Lionnes.

Le technicien sénégalais ajoute que l'ambition pour cette édition sera la qualification en demi-finale et de composter pour la première fois l'un des tickets qualificatifs pour la Coupe du monde prévue en 2027 au Brésil.

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Après l'Algérie, la bande à Mbayang Sow, Marème Babou, Mama Diop et autre Nguénar Ndiaye croisera l'équipe du Kenya le 30 juillet ( 17h). Elle terminera la phase de poules le 3 août au Moulay El Hassan Stadium de Rabat, en affrontant le Maroc, pays hôte (20h00).

Outre la poule du Sénégal, on retrouve dans la poule B, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Tanzanie. Le Groupe C est composé du Nigéria, de la Zambie, de l'Égypte et du Malawi. Quant au groupe D, elle est formée du Ghana, du Cameroun, du Mali et du Cap-Vert. La CAN féminine accueille pour la toute première fois seize nations, réparties en quatre groupes de quatre. Les deux premières sélections de chaque groupe accéderont aux quarts de finale. La CAN féminine ouvre aux 4 demi-finalistes les portes de la qualification directe pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil et deux autres équipes à une participation aux barrages intercontinentaux.