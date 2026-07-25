Sénégal: La CRSE renforce sa proximité avec les consommateurs - Le MCA-Sénégal réaffirme son engagement dans les réformes du secteur

A Guédiawaye, la Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) a clôturé sa campagne nationale de sensibilisation sur la régulation du secteur de l'énergie. Une initiative soutenue par le Millennium Challenge Account Sénégal (MCA-Sénégal), qui accompagne les réformes institutionnelles du secteur, à travers le Compact Électricité financé par le gouvernement américain.

La Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) poursuit sa stratégie de rapprochement avec les populations. À l'occasion d'un atelier organisé à Guédiawaye, les responsables de la CRSE et du Millennium Challenge Account Sénégal (MCA-Sénégal) ont présenté les avancées des réformes engagées dans le secteur de l'énergie et réaffirmé leur volonté de bâtir une régulation plus efficace, plus transparente et davantage tournée vers les consommateurs.

Prenant la parole, le Directeur général du MCA-Sénégal, Omar Diop, a rappelé que le Compact Électricité constitue un levier majeur de transformation du secteur énergétique sénégalais. Selon lui, près de 25 milliards de FCFA sont consacrés aux réformes institutionnelles prioritaires, afin de renforcer la gouvernance du secteur, d'améliorer les performances de la SENELEC, de consolider le rôle du ministère chargé de l'Énergie et de moderniser les capacités de la Commission de régulation du secteur de l'énergie. « Ces investissements constituent un socle essentiel pour accompagner la mise en oeuvre de l'Agenda national 2050 », a-t-il souligné.

Initialement prévu pour s'achever en septembre 2026, le Compact Électricité bénéficiera finalement d'une extension de six mois, obtenue à la demande du gouvernement du Sénégal avec l'accord du gouvernement américain. Cette prolongation permettra d'achever l'ensemble des activités opérationnelles en mars 2027, avant une clôture administrative programmée pour le 7 juillet 2027.

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Pour accompagner cette extension, les États-Unis ont accordé un financement additionnel de 15,9 millions de dollars, destiné à assurer l'exécution intégrale du programme. Concernant la contribution de l'État du Sénégal, Omar Diop a indiqué que seuls 3,5 milliards de FCFA restent à mobiliser. Il s'est montré confiant quant au respect des engagements du gouvernement, permettant d'atteindre la contrepartie nationale prévue dans le Compact.

De son côté, le président de la Commission de régulation du secteur de l'énergie, Ibrahima Niang, a expliqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de communication et de sensibilisation menée depuis plusieurs mois. Il a rappelé que la CRSE exerce désormais des compétences élargies, couvrant non seulement le secteur de l'électricité, mais également l'aval des hydrocarbures ainsi que les segments intermédiaires et aval de la filière gazière. « Notre objectif est de faire connaître aux populations le rôle de la régulation, leurs droits en tant que consommateurs et les mécanismes de traitement des plaintes et des réclamations », a-t-il déclaré.

Lancée en mars dernier par un forum national réunissant l'ensemble des acteurs du secteur énergétique, la campagne s'est poursuivie dans neuf régions du Sénégal. A chaque étape, la CRSE a organisé des ateliers avec les autorités administratives, les élus locaux, les associations de consommateurs et les usagers de l'énergie. Des caravanes de sensibilisation ont également parcouru les principales artères, marchés, écoles et gares routières afin de diffuser des messages d'information sur les missions de la Commission et les droits des consommateurs.

Selon le président de la CRSE, cette campagne a permis d'améliorer sensiblement la connaissance de l'institution auprès des populations. Les échanges ont toutefois fait ressortir une forte demande en faveur d'une présence territoriale plus importante de la Commission. Si l'ouverture de représentations locales n'est pas envisagée à court terme, cette perspective fera l'objet d'une réflexion dans le cadre du développement futur de l'institution.

A travers les réformes engagées par le MCA-Sénégal et les actions de proximité menées par la CRSE, les autorités entendent renforcer la transparence, améliorer la gouvernance du secteur énergétique et garantir une meilleure protection des consommateurs. L'ambition est de mettre en place un cadre réglementaire moderne, capable d'accompagner les investissements dans l'énergie et de répondre efficacement aux attentes des usagers, tout en contribuant à la mise en oeuvre des priorités de développement du Sénégal.