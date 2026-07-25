Sénégal: Grand Magal - Le sous-préfet de Ndame appelle à la vigilance face à la désinformation

Touba — Le sous-préfet de l'arrondissement de Ndame, Djidiack Kital, appelle à la vigilance face à la circulation de fausses informations liées aux préparatifs du Grand Magal de Touba, soulignant que les autorités comptent sur les médias "pour porter la bonne information et toucher le maximum de populations".

"Ces derniers jours, nous avons constaté beaucoup de désinformation, notamment autour du déploiement des camions-citernes", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS, en perspective du Grand Magal de Touba prévue le 2 août prochain dans la cité religieuse.

Selon lui, certaines informations faisant état de ventes d'eau ou de pratiques irrégulières dans la distribution ne reposent sur aucun fait avéré.

Aussi a-t-il invité les citoyens et les médias en particulier à se rapprocher des services compétents pour vérifier les informations avant leur diffusion.

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Il a également exhorté la presse à jouer pleinement son rôle de relais d'informations fiables, afin de contribuer à une meilleure compréhension des actions engagées par les autorités publiques.

"Nous comptons sur les médias pour porter la bonne information et toucher le maximum de populations", a insisté Djidiack Kital.

Il a enfin appelé les habitants de Touba à faire preuve de patience et de compréhension face aux désagréments temporaires occasionnés par les travaux d'infrastructures en cours, estimant que ceux-ci contribueront durablement à l'amélioration du cadre de vie dans la cité religieuse.