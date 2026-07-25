Sénégal: Cinquantenaire de Hizbut-Tarqiyyah - Le programme des festivités dévoilé à Touba

Touba — Le Hizbut-Tarqiyyah a procédé au lancement officiel des activités marquant son cinquantenaire, à travers une conférence de presse organisée à l'auditorium de Keur Khassida YI du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK), vendredi, à Touba.

Le responsable moral de l'organisation, Serigne Youssouph Diop, a présenté à cette occasion les grandes lignes de cette célébration qui se déroulera lors du Grand Magal de Touba 2026, en présence de représentants des médias et de nombreux invités.

Dans son adresse, il est revenu sur la naissance du Hizbut-Tarqiyyah, fondée le 9 janvier 1976 à l'Université de Dakar par dix étudiants mourides.

La création du Hizbut-Tarqiyyah s'inscrivait dans la vision du troisième khalife général des mourides, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, qui avait encouragé l'émergence d'une élite intellectuelle attachée aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, dans un contexte marqué par les influences culturelles héritées de la période coloniale.

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Le responsable moral a également retracé l'évolution de l'organisation au cours des cinquante dernières années, mettant en avant ses réalisations dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la recherche sur le mouridisme, des médias, de la gestion du patrimoine, de l'agriculture, ainsi que des services rendus au khalife général des mourides.

Il a souligné que ces acquis reposent sur les valeurs de foi, de travail et de sacrifice prônées par Cheikh Ahmadou Bamba, avant de signaler la contribution d'un milliard de francs CFA que le Hizbut-Tarqiyyah a apportée cette année aux travaux de la Grande Mosquée de Touba.

Évoquant le sens du cinquantenaire de la structure, son responsable moral a insisté sur l'importance du bilan immatériel de l'organisation, fondé sur la formation morale et la préservation de l'héritage culturel mourides.

Il a notamment rappelé que le port du "Baye Lahad" constitue avant tout un symbole identitaire et spirituel qui doit refléter les valeurs islamiques et l'héritage culturel de la Mouridiyyah.

Les festivités prévues durant le Grand Magal comprendront notamment deux conférences scientifiques consacrées au parcours du Hizbut-Tarqiyyah, une exposition retraçant cinquante ans de service à la Mouridiyyah, ainsi que la publication d'un numéro spécial du magazine "L'Abreuvoir des Assoiffés".

Le programme des festivités prévoit également la diffusion d'un film documentaire ainsi que des émissions et panels destinés à mettre en lumière l'histoire, les réalisations et les perspectives de l'organisation.