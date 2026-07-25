Sénégal: Entrepreneuriat agricole - Le projet YEAH a déjà touché 350.000 jeunes sur les 800.000 ciblés

Thiès — Le projet Youth and Entrepreneurship in Agrifood Hope (YEAH) Yaakaar Jeunesse et Entrepreneuriat, visant à soutenir l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et les secteurs connexes, a déjà touché 350.000 jeunes sur les 800.000 ciblés à travers le Sénégal, a déclaré la directrice du Consortium jeunesse Sénégal (CJS), Arame Guèye Sène.

"Le projet a déjà touché 350.000 jeunes, dont une partie est accompagnée [dans] l'employabilité, pour trouver un emploi", a dit Arame Guèye Sène, vendredi, à Thiès.

Le projet YEAH vise à soutenir l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes en leur donnant accès à des opportunités dans les secteurs clés de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'agro-alimentaire, de l'industrie, de la transformation, de la commercialisation et du numérique.

"Il y a d'autres parties de notre programme qui sont liées à la participation citoyenne, au volontariat, aux formations dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec le ministère de la Jeunesse et des Sports", a noté Mme Sène.

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Lancé en août 2024 pour une durée de quatre années, le projet YEAH est financé principalement par la fondation Mastercard, à hauteur de 6,1 milliards de FCFA, renseigne Mme Sène.

Il est porté par le Consortium jeunesse Sénégal, dont un de ses membres, en l'occurrence Volvenko, est chargé de sa mise en oeuvre.

Le consortium travaille avec d'autres partenaires comme la délégation de l'Union européenne et l'Agence française de développement.

Selon elle, "un financement de 12,9 milliards est déjà disponible" pour tous les programmes inscrits dans la vision du projet Yaakaar 2030.

Des actions de vulgarisation sont menées auprès des jeunes, pour qu'ils aient accès à l'information et puissent bénéficier des programmes du projet YEAH.

"Au Sénégal, près de 75% de la population a moins de 35 ans. La jeunesse occupe une place stratégique et constitue un atout majeur pour le développement national", a rappelé l'adjoint au gouverneur, chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang.

"A travers le projet YEAH, le CJS, avec ses membres et partenaires, prévoit de mettre en oeuvre différentes activités sur le territoire sénégalais", a indiqué M. Niang.

Des entrepreneurs à fort potentiel seront accompagnés pour accéder aux financements et opportunités, tout en coachant des "champions locaux", en soutenant la consolidation des chaînes de valeur, a relevé Ababacar Sadikh Niang.

Selon lui, YEAH cherche également à aider à la valorisation des produits et services des jeunes entrepreneurs, afin de leur faciliter l'accès aux marchés.

Il mène aussi un plaidoyer pour des réformes favorables à l'emploi des jeunes, notamment dans l'agriculture.

Pour l'adjoint au gouverneur, le choix de Thiès pour bénéficier de ce projet peut s'expliquer par plusieurs raisons, dont la position géographique de la région, "sa jeunesse dynamique dont 62% a moins de 25 ans et la représentativité des mouvements associatifs et des regroupements sportifs".

Au nombre des résultats attendus du projet YEAH, 800.000 jeunes ont été sensibilisés, informés et orientés vers des opportunités économiques et agricoles à travers le guichet jeunesse.sn, les centres, les mobile-hubs.

Il est aussi attendu que 12 champions locaux intègrent le programme, que 60 acteurs des chaines de valeurs soient accompagnés dans le cadre du projet, dont 70% de jeunes femmes, avec une attention particulière aux jeunes en situation de handicap.

L'autre résultat attendu est qu'au moins 32 jeunes entrepreneurs agricoles à fort potentiel de création d'emplois aient accès au dispositif de valorisation et de communication, pour promouvoir leurs produits et services.