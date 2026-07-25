Sénégal: Matam - Les travaux d'un château d'eau pour le stockage, la production et la distribution lancés

Matam — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a procédé, vendredi, au lancement des travaux d'un château d'eau pour la production, le stockage et le réseau de distribution d'eau dans la commune de Matam (nord), d'une valeur de 3,1 milliards de francs CFA, pour un volume de stockage de 2250m3.

Il est attendu de ces deux ouvrages qu'ils contribuent à renforcer le réseau de distribution de la ville, à travers des conduites de distribution de près de 3,6 km et faciliter l'accès à l'eau des zones déficitaires, selon la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), initiatrice du projet.

Le forage et le château d'eau vont également renforcer l'alimentation des quartiers Gourel Defa 1 et 2, Nawel, Alwar, Gourel Serigne et les habitations situées derrière le stade régional de Matam.

"Le projet que nous lançons aujourd'hui est bien plus qu'un investissement dans des infrastructures. Il traduit une vision, qui est de ne plus construire uniquement pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais anticiper ceux de demain. Nous ne devons plus nous contenter des défis du présent, mais anticiper ceux des prochaines générations", a dit le ministre lors de la cérémonie de lancement.

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C'est dans ce sens, dit-il, que son département a adopté une nouvelle politique fondée sur l'anticipation à long terme et la recherche de solutions durables, en rompant avec les interventions dictées par l'urgence pour privilégier des ouvrages capables d'accompagner durablement la croissance démographique, le développement économique et les effets liés aux changements climatiques.

Pour Cheikh Tidiane Dièye, la ville de Matam s'agrandit, s'urbanise davantage et se développe au plan socio-économique avec ses importantes ressources naturelles, agricoles et minières.

Il a par ailleurs évoqué les perspectives liées à la mise en service prochaine de l'université de Matam, qui va se traduire notamment par l'arrivée de nombreux étudiants, sans compter les structures et services qu'elle va draîner.

"Les travaux que nous lançons aujourd'hui ont précisément cette ambition. Ils sont dimensionnés pour répondre aux besoins des populations de Matam, bien au-delà de l'horizon 2050. C'est un choix stratégique, responsable et conforme à la vision de transformation du Sénégal", a-t-il déclaré.

Les études menées par la SONES sur l'évolution des besoins, qui ont tenu compte de la croissance démographique et urbanistique, ainsi que les usages des secteurs économiques, ont fixé les niveaux de besoin à 6200m3 par jour à l'horizon 2050, contre 1600 m3 en temps normal et 2300 m3 en période de forte consommation.

Selon M. Dièye, ce projet va apporter des volumes d'eau additionnels de 4000m3 par jour, qui viendront s'ajouter aux 5600m3 qui seront produits par l'ouvrage pour un total de 9600m3 par jour.