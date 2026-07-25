Sénégal: Projection de 'Shodo Girls' - L'ambassade du Japon fait découvrir l'art de la calligraphie japonaise au public dakarois

Dakar — L'auditorium de l'ambassade du Japon a abrité, vendredi soir, la projection du film Shodo Girls (Les filles de la calligraphie), suivie d'un atelier d'initiation à la calligraphie japonaise, dans le but de promouvoir cet art ancestral et de renforcer les échanges culturels entre le Japon et le Sénégal.

La rencontre a réuni des amateurs de culture japonaise, des artistes ainsi que plusieurs invités venus découvrir une pratique emblématique du patrimoine culturel nippon.

Réalisé en 2010, Shodo Girls est un film poétique inspiré d'une histoire vraie. Il raconte le parcours d'un professeur et d'un groupe de lycéennes qui s'engagent à redonner espoir à leur communauté grâce à des démonstrations de calligraphie, transformant cette pratique traditionnelle en un véritable spectacle artistique.

À l'issue de la projection, les participants ont pris part à un atelier pratique de calligraphie animé par les responsables de l'ambassade, leur permettant de s'initier aux gestes et aux techniques de cet art plusieurs fois centenaire.

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Intervenant à cette occasion, le conseiller de l'ambassade du Japon, HATTA Yoshiaki, est revenu sur l'histoire millénaire de la calligraphie japonaise, connue sous le nom de shodo, ainsi que sur ses principaux instruments, notamment le pinceau, l'encre, la pierre à encre et le papier traditionnel.

Il a expliqué que le shodo ne se résume pas à une simple technique d'écriture, mais constitue une discipline artistique et spirituelle qui met en avant la concentration, la maîtrise du geste et l'expression de soi.

Cette activité s'inscrit dans le cadre des initiatives de l'ambassade visant à faire découvrir les richesses de la culture japonaise au public sénégalais à travers le cinéma, les arts et les échanges culturels.