Cote d'Ivoire: Concours professionnels d'entrée à l'Ena en 2027 - Les résultats de la phase d'admissibilité connus le lundi 27 juillet

Les résultats de la phase d'admissibilité aux concours professionnels d'entrée à l'École nationale d'administration (Ena) pour la session 2027 seront publiés par voie d'affichage à l'Ena, le lundi 27 juillet 2026, à partir de 17 heures, puis mis en ligne ultérieurement sur le site web : www.ena.ci.

L'information a été donnée par le directeur général de l'Ena, Narcisse Sépy Yessoh, dans un communiqué en date du vendredi 24 juillet 2026.

Les candidats déclarés admissibles subiront les épreuves orales du mardi 28 au vendredi 31 juillet 2026, selon un programme qui sera affiché au tableau d'affichage de l'Ena. Par ailleurs, ils devront observer un ensemble de dispositions pratiques.

S'agissant de la tenue vestimentaire, les dames devront porter un tailleur uni ou une robe de style tailleur, de couleur sombre et sans extravagance, avec des parures discrètes, un maquillage sobre ainsi qu'une paire de chaussures noires de type demi-talon ou ballerines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les hommes devront porter un costume uni de couleur sombre, une chemise blanche, une cravate assortie de couleur sombre ainsi qu'une paire de souliers noirs avec des chaussettes noires.

En outre, les candidats devront être bien coiffés, avec des cheveux non colorés et, pour les hommes, la barbe rasée. Ils devront également s'abstenir de porter tout signe ostentatoire d'appartenance religieuse ou politique.

En ce qui concerne leur prestation devant le jury, les candidats seront évalués sur leur tenue et leur présentation, la qualité de leur élocution, leur maîtrise de la langue, la pertinence et la rigueur de leur argumentaire et de leur analyse, leur réactivité, leur capacité de répartie ainsi que leur niveau de culture générale. Une bonne connaissance des politiques publiques constituera un atout.

Les candidats sont invités à se présenter à l'Ena, dans la salle de contrôle (bibliothèque), à 7 heures pour ceux convoqués le matin et à 12 h 30 pour ceux programmés l'après-midi.