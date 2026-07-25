Cote d'Ivoire: Réforme électorale - La 2PFJ plaide pour un dialogue politique participatif et inclusif

La Plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance (2Pfj) appelle à l'ouverture d'un dialogue politique inclusif, participatif et constructif en vue de mener des réformes électorales durables en Côte d'Ivoire. Cette position est exprimée dans une déclaration transmise à notre rédaction le mardi 21 juillet 2026.

Pour la plateforme, il est indispensable d'établir un diagnostic lucide de la situation socio-politique ivoirienne, marquée par des crises ayant laissé de profondes séquelles au sein de la population. Elle estime que la réforme de la gouvernance électorale, qui touche aux fondements de la République et de la démocratie, ne peut se limiter à une simple session d'information.

La 2Pfj recommande ainsi que le gouvernement transforme cette initiative en un véritable cadre de négociation et de dialogue républicain, associant l'ensemble des forces vives de la Nation. Selon l'organisation, le futur organe de gestion des élections doit être le résultat d'un consensus national afin de garantir la confiance de toutes les parties prenantes.

Dans cette perspective, elle préconise également la mise en place de commissions techniques paritaires regroupant le gouvernement, l'opposition et la société civile.

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Ces commissions auraient pour mission de définir les compétences, l'autonomie financière et l'indépendance des trois nouveaux organes proposés, ou de toute autre architecture institutionnelle qui pourrait être finalement retenue.

Ces propositions figurent dans le document signé par Jean-Martial N'Guessan, président du conseil d'administration de la 2Pfj.

Par ailleurs, la plateforme estime qu'un climat de confiance est indispensable à la réussite des discussions. À ce titre, elle plaide pour la libération des personnes détenues dans le cadre d'affaires à caractère politique ainsi que pour le retour sécurisé des exilés.

Elle appelle également à une représentation significative des organisations de femmes et de jeunes au sein des futurs organes électoraux, afin de renforcer une veille citoyenne inclusive et pacifique.

Pour la 2Pfj, les différentes crises électorales ont profondément éprouvé le peuple ivoirien. Toutefois, elle rappelle que l'histoire a démontré la capacité des Ivoiriens à dépasser leurs divergences lorsque l'intérêt supérieur de la Nation est en jeu.

La réforme de la gouvernance électorale constitue, selon elle, une opportunité de rassembler les citoyens autour d'un objectif commun : bâtir une Côte d'Ivoire plus stable, plus paisible et plus prospère.

Pour rappel, à la suite de la dissolution de l'ex-Commission électorale indépendante (Cei), le gouvernement ivoirien a organisé, le 22 juin 2026, une importante séance de travail présidée par le Premier ministre Robert Beugré Mambé.

Cette rencontre, présentée comme une session d'information élargie, a réuni des partis et mouvements politiques ainsi que des organisations de la société civile afin d'examiner les pistes de réforme du système électoral et de parvenir à des solutions durables.