Ile Maurice: T1 Diams mise sur l'éducation pour prévenir les complications

Du 3 au 8 août, l'association T1 Diams organisera son camp thérapeutique annuel à Senlis-sur-Mer, à Riambel. Placée sous le thème Mo Lasanté : Kompran, Metrise ,Avanse, cette édition réunira plus d'une centaine de participants, parmi lesquels des enfants, des adolescents et des adultes vivant avec un diabète de type 1, leurs familles, des professionnels de santé et des bénévoles. L'objectif est de renforcer l'éducation thérapeutique afin de mieux prévenir les complications liées à cette maladie chronique.

Depuis plus de 20 ans, T1 Diams accompagne les personnes atteintes de diabète de type 1 à Maurice et à Rodrigues. L'association rappelle qu'un diabète bien maîtrisé permet de mener une vie normale, tandis qu'une prise en charge insuffisante peut entraîner de graves complications touchant notamment les yeux, les reins, le coeur ou encore le système nerveux.

Le camp s'articulera autour d'ateliers pratiques et de mises en situation destinés à aider les participants à mieux gérer leur quotidien. Les séances porteront notamment sur l'insulinothérapie, la prévention et la prise en charge des hypoglycémies, l'alimentation, les nouvelles technologies dédiées au diabète, ainsi que la santé mentale.

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Cette dernière thématique occupera une place importante dans le programme. L'association souligne que le bien-être psychologique constitue un facteur déterminant dans la capacité des jeunes à gérer leur maladie sur le long terme, un aspect souvent sous-estimé dans la prise en charge du diabète de type 1.

Comme lors des précédentes éditions, plusieurs bénéficiaires de Rodrigues participeront au camp. Leur présence s'inscrit dans la continuité du travail mené par T1 Diams auprès des personnes vivant avec un diabète de type 1 sur l'île soeur.

À travers cette initiative, l'association souhaite transmettre aux participants les connaissances et les outils nécessaires pour devenir pleinement acteurs de leur santé et réduire les risques de complications à long terme.

L'organisation de ce camp mobilise chaque année d'importantes ressources humaines et financières. T1 Diams lance ainsi un appel à la solidarité des entreprises, des institutions et des particuliers afin de soutenir ce projet, qu'elle présente comme essentiel au bien-être et à la santé des jeunes vivant avec un diabète de type 1.