Ile Maurice: Rama Valayden réclame une intervention urgente de l'État mauricien

Un mois après l'arrestation de Ganeshan Irlen en Arabie Saoudite, Me Rama Valayden, Senior Counsel, intensifie son offensive. Après avoir rendu public un rapport de 113 pages dans lequel il soutient que le Mauricien de 59 ans aurait été manipulé pendant plus de deux ans par un réseau criminel international, l'avocat appelle les autorités mauriciennes à intervenir activement. À ses yeux, l'imprimeur de La Tour-Koenig n'est pas un trafiquant de drogue, mais «la victime d'un coup monté».

Dans son rapport, Me Rama Valayden reconstitue le parcours de Ganeshan Irlen, qu'il présente comme un homme tombé dans le piège d'une promesse de 10,5 millions de dollars sous la forme d'un prétendu héritage. Selon cette version, tout commence pendant la pandémie de Covid-19, lorsqu'il répond à une annonce sur Internet destinée aux personnes en difficulté financière. S'ensuivent plus de deux années de courriels, d'échanges WhatsApp et de voyages entre Maurice, l'Ouganda et l'Arabie Saoudite, orchestrés, selon la défense, par des individus se présentant comme des banquiers, des coordinateurs et des avocats.

Le Senior Counsel affirme que son client croyait participer à une transaction parfaitement légitime. Le rapport reproduit plusieurs échanges dans lesquels Ganeshan Irlen demande lui-même des garanties et cherche à s'assurer qu'il ne s'agit ni d'une opération de blanchiment d'argent, ni d'un enlèvement, ni d'une affaire liée au terrorisme. Il soutient également que les institutions citées existaient bel et bien, ce qui aurait convaincu le Mauricien de la crédibilité de toute l'opération.

Selon la défense, c'est lors de son dernier déplacement, en juin dernier, qu'une valise lui aurait été remise en Ouganda avant son départ pour l'Arabie Saoudite. À son arrivée, trois kilos de cocaïne y sont découverts et Ganeshan Irlen est arrêté. Me Rama Valayden soutient que les centaines de courriels et de conversations électroniques analysés ne révèlent aucun indice démontrant que son client savait qu'il transportait de la drogue.

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«Pa kapav lav lame»

Fort de cette thèse, l'avocat estime que les autorités mauriciennes ne peuvent rester passives. «Pa kapav lav lame ek enn sitwayen morisien», lancet-il. Il indique avoir adressé plusieurs lettres à la Mauritius Police Force, au ministère des Affaires étrangères ainsi qu'au Prime Minister's Office (PMO), afin de solliciter leur intervention dans ce dossier.

Le Senior Counsel affirme également que Ganeshan Irlen n'a pas de contact avec sa famille depuis son arrestation. Plus préoccupant, sa déposition aurait été recueillie par les autorités saoudiennes sans la présence d'un homme de loi, une situation qui, selon lui, soulève des interrogations quant au respect de ses droits.

Pour assurer sa défense sur place, Me Rama Valayden annonce que les services du Dr Osama Bin Mahmoud, avocat exerçant en Arabie Saoudite, devraient être retenus. Il reconnaît toutefois que les honoraires d'une telle représentation seront conséquents et estime qu'un appui des autorités mauriciennes sera indispensable pour permettre à cette démarche d'aboutir.

À l'appui de son appel, l'avocat invoque plusieurs principes fondamentaux, notamment l'article 10 de la Constitution mauricienne, qui consacre le droit à un procès équitable et à l'assistance d'un avocat, ainsi que le principe de la présomption d'innocence. Pour Me Rama Valayden ces garanties doivent continuer à guider l'action de l'État mauricien, même lorsque l'un de ses ressortissants est poursuivi à l'étranger. Selon lui, une mobilisation rapide des autorités pourrait être déterminante pour permettre à Ganeshan Irlen de faire valoir pleinement sa défense devant la justice saoudienne.