Afrique de l'Ouest: BRVM - 4 actions phares en forte progression, ETIT bondit de +97,3% en 30 jours

24 Juillet 2026
Daba Finance (Abidjan)

Le marché régional de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a récemment été le théâtre de mouvements de prix notables, avec quatre actions clés enregistrant des performances impressionnantes.

En tête de ces hausses, Ecobank Transnational Inc (ETIT) a captivé l'attention des investisseurs avec un bond spectaculaire de +97,3% sur les 30 derniers jours. Négociée à 73 XOF, cette performance témoigne d'un intérêt accru et d'une confiance renouvelée dans le titre.

Parallèlement, Safca Côte d'Ivoire (SAFC) a affiché une croissance robuste de +10,59% sur une période de 7 jours, atteignant 4750 XOF. Une autre banque ivoirienne, Bank of Africa - Côte d'Ivoire (BOAC), a également montré une belle dynamique avec une hausse de +12,09% sur 30 jours, se stabilisant à 10200 XOF. Son volume d'échanges a connu une augmentation significative de +207,65%.

Enfin, SMB Côte d'Ivoire (SMBC) a complété ce tableau positif avec une augmentation de +5,3% sur 7 jours, cotant à 16000 XOF. Ces mouvements, observés sur différentes fenêtres de temps (7 jours et 30 jours), mettent en lumière la réactivité et le potentiel de croissance de certaines entreprises cotées sur la BRVM.

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Ces données, issues de notre analyse des mouvements du marché, offrent des perspectives précieuses pour les investisseurs désireux d'explorer les opportunités au sein des marchés africains. Daba Finance s'engage à fournir des insights de haute qualité pour vous aider à naviguer ces marchés.

Points clés à retenir

Quatre titres majeurs de la BRVM ont enregistré des hausses significatives. Ecobank Transnational Inc (ETIT) mène avec un gain de +97,3% en 30 jours. Safca Côte d'Ivoire (SAFC) affiche une croissance de +10,59% sur 7 jours. Ces mouvements soulignent la dynamique des marchés africains et les opportunités d'investissement.

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