Congo-Brazzaville: Partenariat au développement - Des cadres formés au suivi des financements

Le ministère de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective a organisé, du 8 juin au 24 juillet, à Brazzaville, en partenariat avec le Programme d'accélération de la gouvernance institutionnelle et les réformes (Pagir), un atelier de formation sur le suivi des financements des partenaires au développement.

Regroupant les cadres et agents de la Direction générale du partenariat au développement (Dgpad), l'atelier animé par le consultant en matière d'élaboration des documents stratégiques, des manuels de procédure, de gestion financière et de passation des marchés, Bernard Olloy, visait à améliorer le suivi et la gestion des financements mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers (PTF).

Les participants ont suivi, en effet, quatre modules, notamment le cycle de gestion des projets financés par les PTF; les outils de planification, de suivi et l'évaluation des projets ; les méthodes et les outils ; l'élaboration et le suivi de l'exécution des plans de travail et budgets annuels (PTBA) ainsi que les procédures de passation des marchés publics selon les procédés de la Banque mondiale.

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Au terme de la formation, les cadres et agents de la Dgpad ont tenu à exprimer leurs sincères remerciements pour l'organisation de cet atelier consacré au suivi des financements des partenaires du développement. Selon eux, les thèmes abordés au cours de ces quatre semaines de formation ont permis de renforcer leurs connaissances sur les PTF afin de mieux appréhender la planification stratégique et le cadre logique axé sur les résultats, de savoir élaborer un PTBA et de comprendre les procédures de passation des marchés.

« Nous saluons l'engagement du consultant. La méthodologie participative adoptée a grandement facilité la compréhension des modules ainsi que la qualité des interventions des apprenants dont le dynamisme a enrichi nos échanges. La richesse des interactions entre le formateur et les participants constitue un acquis majeur que nous nous engageons à valoriser au sein de la Dgpad », ont-ils souligné, formulant le voeu que les acquis de cette formation puissent trouver un écho favorable auprès des décideurs.

Assurant l'animation des sessions de formation et l'évaluation des acquis, le consultant s'est félicité de la qualité des participants. Selon Bernard Olloy, cette équipe a été l'une des meilleures qu'il a eue à encadrer. « Les participants ont travaillé eux-mêmes. Ils ont résolu des cas pratiques qui, dans la situation normale, étaient difficiles à résoudre. J'ai des cadres du ministère du Plan qui avaient déjà un certain nombre d'expériences, notamment dans le domaine de la passation des marchés qui apportaient un plus aux autres. Au niveau de la Dgpad également, il y a eu des directeurs qui avaient déjà l'expérience avec d'autres projets et qui ont servi un peu de coach pour les autres », s'est-il réjoui pour avoir accompli sa mission.

Remettant des attestations à un échantillon des participants, le Dgpad, Aimé Blaise Nitoumbi, a rappelé que les connaissances acquises constituent désormais un levier essentiel pour améliorer la qualité du suivi des financements extérieurs, renforcer la transparence dans la gestion des projets et accroître la performance de leur administration au service du développement du pays. C'est ainsi qu'il les a invités à mettre en pratique les compétences acquises afin qu'elles produisent des résultats concrets dans leurs services respectifs.

« Cette formation arrive au moment où les ressources extérieures se font rares, les grands donateurs de ce monde ont réduit de manière drastique l'aide au développement...Nous devrions donc nous réorganiser, être plus prompts, mais aussi gérer de manière efficace et efficiente ce qu'on a pu mobiliser jusque-là », a-t-il rappelé, saluant le coaching du consultant.

Selon Aimé Blaise Nitoumbi, la Dgpad qui dispose actuellement d'un effectif de près de 60 agents est une administration sur laquelle le ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective pourrait compter pour être à la hauteur de la mission qui lui a été assignée par le président de la République. Ce qui passera par la synergie entre les anciens et les nouveaux agents. « Notre direction générale devient de plus en plus une administration essentielle pour contribuer au financement du développement », a-t-il conclu.