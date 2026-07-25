Congo-Brazzaville: Ambassade du Venezuela - Célébration de l'anniversaire de Simón Bolívar

L'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo a célébré, le 24 juillet, le 243e anniversaire de la naissance du libérateur de six nations américaines, Simón Bolívar, et a abrité en même temps une cérémonie d'hommage aux victimes du séisme qui a secoué ce pays le 24 juin dernier.

La célébration du 243e anniversaire du libérateur Simón Bolívar s'est déroulée par une offrande florale symbolique faite par l'ambassadrice du Venezuela au Congo, Laura Evangelia Suárez, et le premier secrétaire David Rhazes Aponcio Contreras dans les locaux de cette ambassade à Brazzaville. Simón Bolívar fut l'un des principaux leaders du mouvement d'émancipation en Amérique.

Surnommé le libérateur de l'Amérique, il a libéré six nations de l'empire espagnol, à savoir le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie et le Panama. Porteur d'une vision intégrationniste et unificatrice pour le continent américain, Bolívar convoqua le congrès amphictyonique de Panama en 1826, dans le but d'unir les États du nouveau continent, s'inspirant du projet d'unification continentale d'un autre héros vénézuélien, Francisco de Miranda.

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Outre cette célébration, l'ambassade du Venezuela a également abrité la cérémonie d'hommage aux victimes du séisme du 24 juin dernier, survenu à San Felipe, État d'Yaracuy. Elle a été marquée par la présence des amis et alliés du Venezuela et, surtout, des jeunes congolais. Des messages ont été lus, des poèmes déclamés, des bougies allumées et des ballons blancs élévés au ciel en leur mémoire. L'occasion a été propice pour les participants d'exiger une fois de plus la libération du président Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores, qui ont déjà totalisé 203 jours après leur enlèvement.

La diplomate vénézuélienne en a profité pour indiquer qu'en dépit de toutes les difficultés, son pays se relève et renaît grâce à son peuple et à son gouvernement, qui sont entrés dans une nouvelle phase de redressement et de reconstruction nationale, avec le soutien de la communauté internationale. L'ambassadrice a souligné que 200 logements décents avaient été remis, le 21 juillet, à des familles sinistrées par la présidente par intérim de ce pays, Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

En effet, le 24 juillet a marqué le premier mois depuis la terrible tragédie sismique qui a frappé le Venezuela. Selon les dernières données du 22 juillet, le bilan s'élève à 5398 morts, 16 740 blessés et 6 462 personnes secourues, a indiqué la diplomate vénézuélienne. Par ailleurs, 856 bâtiments ont été touchés, dont 190 se sont effondrés. En dehors des deux séismes de magnitude 7,2 et 7,5 sur l'échelle de Richter, la population a subi 1463 répliques.

Le Venezuela se relève et se construit après le double séisme

L'ambassadrice du Venezuela a dit que, face à cette crise, le pays se relève et se reconstruit grâce à la mobilisation de la population, du gouvernement et de l'aide internationale. Au 23 juillet dernier, 107 camps temporaires avaient été mis en place, accueillant 23 843 personnes.

Par ailleurs, les mesures mises en place par le gouvernement pour la réparation immédiate des infrastructures ont été mises en avant, notamment le système de feux tricolores d'alerte, utilisé pour inspecter les bâtiments touchés par le double séisme : le vert signifiant que le bâtiment est habitable. Le jaune signifie que l'accès est restreint en raison de dégâts dans certaines zones. Et le rouge signifie que des dégâts structurels sont importants; d'où l'interdiction formelle de retourner dans les bâtiments concernés.

La jeunesse congolaise a saisi cette occasion pour exprimer sa profonde gratitude au corps diplomatique de la République bolivarienne et, tout particulièrement, à l'ambassadrice du Venezuela au Congo pour son engagement constant en faveur de l'amitié congolo-vénézuélienne et pour le soutien qu'elle apporte à leur atelier interculturel.