Afrique: Le Burundi soutient la candidature de l'Angola à la tête de la FAO

Luanda — Le Chef de l'État du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a exprimé vendredi son soutien à la candidature de l'Angola à la tête de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), après avoir reçu un message du Président angolais, João Lourenço.

Le message lui a été remis par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, qui s'est rendu à Bujumbura en qualité d'envoyé spécial du chef de l'État angolais.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures transmis à l'ANGOP, cette rencontre a également permis de présenter la candidature de l'Angola à la direction de la FAO, portée par Josefa Sacko, et de solliciter le soutien du Burundi.

Évariste Ndayishimiye a remercié le président João Lourenço pour son message et a réaffirmé l'appui du Burundi à la candidature angolaise, tant en sa qualité de chef de l'État burundais que de président en exercice de l'Union africaine.

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L'entretien a confirmé l'excellence des relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et le Burundi. Il s'inscrit dans le cadre de l'offensive diplomatique menée par le gouvernement angolais auprès des États membres de la FAO afin de mobiliser des soutiens en faveur de la candidature de Josefa Sacko.

Selon le communiqué, le message exprime les sentiments d'amitié et de solidarité qui unissent l'Angola et le Burundi, tout en réaffirmant la volonté des deux pays de renforcer davantage leurs relations bilatérales.

Au cours de l'audience, les deux dirigeants ont passé en revue l'état des relations bilatérales et examiné des questions d'intérêt commun dans les domaines politique, diplomatique et de la coopération multilatérale.

La candidature de l'Angola repose sur la conviction qu'une direction africaine à la tête de la FAO permettra de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la faim, l'insécurité alimentaire et la pauvreté.

Elle vise également à promouvoir des systèmes alimentaires plus résilients, durables et inclusifs, conformément aux Objectifs de développement durable et aux priorités stratégiques du continent africain.