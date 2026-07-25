Angola: FILDA/2026 - Le SME accueille quatre mille personnes

Icolo e Bengo — Quatre mille personnes ont déjà été prises en charge par le Service de Migration et des Étrangers (SME) à la Foire internationale d'Angola (FILDA) 2026, qui a entamé samedi sa cinquième et avant-dernière journée.

L'information a été communiquée à l'ANGOP par la directrice du Bureau de communication du SME, Domingas Mendonça, précisant que les citoyens angolais ont procédé à des opérations d'enregistrement et de prise de rendez-vous en vue de l'émission et du renouvellement des passeports, des visas et des cartes de résident.

Elle a indiqué que les usagers continuent également à être informés des démarches à suivre pour l'enregistrement et la prise de rendez-vous à travers le portail du Service de Migration et des Étrangers.

La responsable a souligné la réduction du nombre d'anciens passeports encore en attente de retrait à Luanda, passé de 40 000 à 22 000 au cours des derniers mois, grâce à la campagne de remise des documents récemment organisée au Centre d'appui aux usagers de la Baie de Luanda.

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Domingas Mendonça a précisé qu'actuellement les passeports électroniques sont délivrés dans les provinces de Luanda et de Huambo, tandis que le système de demande et de collecte des données biométriques est désormais disponible dans toutes les provinces du pays.

Elle a ajouté que les citoyens résidant en dehors de Luanda ne sont plus contraints de se déplacer vers la capitale pour effectuer les démarches relatives à l'obtention de ce document.

La Foire internationale d'Angola a ouvert ses portes mardi 21 juillet et prendra fin dimanche 26 juillet.

Le salon constitue la plus grande plateforme d'affaires du pays et l'un des principaux espaces de promotion économique de la région.

Placée sous le thème « Produire et innover localement, vaincre globalement », cette édition de la FILDA confirme son rôle de vitrine de la production nationale, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises et de l'attraction des investissements en Angola.