Angola: Bornito de Sousa souligne le rôle moteur de la FILDA dans l'économie nationale

Icolo e Bengo — La Foire internationale d'Angola (FILDA) continue de jouer un rôle moteur dans la promotion de l'économie nationale, avec une progression positive particulièrement visible dans les secteurs industriel et agroalimentaire, a déclaré samedi à Icolo e Bengo l'ancien vice-président de la République, Bornito de Sousa, après une visite auprès de plusieurs exposants de la plus grande plateforme d'affaires du pays.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la visite guidée conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns, Bornito de Sousa a salué l'évolution remarquable de la foire au fil des éditions, ainsi que son importance en tant que vitrine du développement économique du pays.

« Nous visitons chaque année la FILDA dans le but principal d'apprécier, notamment, la manière dont les différentes initiatives relevant des domaines économique, industriel et agroalimentaire se traduisent concrètement dans cet espace d'exposition », a-t-il indiqué.

Selon l'ancien vice-président de la République, cette dynamique de développement est perceptible dans plusieurs pavillons de la foire, notamment à travers la présence accrue d'entreprises internationales, un facteur qu'il considère comme un signe encourageant pour l'Angola.

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Il s'est dit satisfait de ce qu'il a pu constater ainsi que des échanges qu'il a eus avec plusieurs exposants.

La 41e édition de la FILDA 2026, qui prendra fin ce dimanche 26 juillet, rassemble près de 2 348 entreprises nationales et internationales, sous le thème : « Produire et innover localement, vaincre globalement ».