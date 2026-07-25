Angola: FILDA/2026 - Une entreprise technologique présente une solution intelligente de gestion

Icolo e Bengo — Une solution intelligente visant à simplifier la gestion des ressources humaines et à automatiser les processus au sein des organisations a été présentée samedi, dans le cadre de la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA), qui s'achève ce dimanche 26 juillet dans la Zone économique spéciale (ZEE).

Dans une déclaration à l'ANGOP, le directeur des opérations de Softline Angola, Jelson Neto, a indiqué qu'il s'agit de « Gere Online », une plateforme qui intègre plusieurs modules, notamment dans les domaines académique, financier et de la gestion des ressources humaines.

Il a particulièrement mis en avant le module consacré aux ressources humaines, dont les applications sont habituellement accessibles uniquement aux responsables des entreprises.

Le responsable a également souligné que l'entreprise fournit des services d'ingénierie logicielle et d'infrastructures réseau, destinés à accélérer la transformation numérique des organisations.

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« La nouveauté de notre module de ressources humaines réside dans le fait que l'employé lui-même peut accéder à son compte sur la plateforme et consulter ses informations salariales, ses retenues et ses absences », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que chaque employé peut consulter son bulletin de salaire après sa clôture, grâce au système de gestion des ressources humaines, afin de vérifier « le nombre d'absences enregistrées durant le mois, les retenues appliquées, le total des absences ainsi que le montant final du salaire ».

La 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA), qui prendra fin dimanche 26 juillet, réunit 2 348 exposants nationaux et étrangers.

Parmi les secteurs les plus représentés figure l'industrie, qui arrive en tête avec 34 % des exposants, répartis entre l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie manufacturière, l'industrie extractive ainsi que d'autres activités industrielles.