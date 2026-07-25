Angola: Les entreprises se préparent à appliquer la nouvelle législation contre les plastiques polluants

Icolo e Bengo — Les entreprises du secteur de la transformation et du recyclage des plastiques ont affirmé, samedi, être prêtes à se conformer à la législation angolaise visant à lutter contre les plastiques polluants.

À l'occasion de l'avant-dernier jour de la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA), qui se déroule dans la Zone économique spéciale (ZEE), dans la province d'Icolo e Bengo, les unités industrielles ont mis en avant la transition énergétique et les solutions durables comme des moyens de renforcer la protection de l'environnement, de stimuler le recyclage et de favoriser la création de nouvelles opportunités économiques.

Pour les responsables de Glopol/Topac et de Plástico do Sol, l'adoption de cette nouvelle législation représente une avancée majeure dans la réduction de l'impact environnemental des déchets plastiques et dans la promotion d'une économie davantage circulaire.

La superviseure d'entrepôt de Glopol, Maria Adriano, a expliqué que l'entreprise appartient au Groupe Topac, aux côtés de Topac et d'Angocap, chacune intervenant de manière complémentaire dans la chaîne de production et de réutilisation des matières plastiques.

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Selon cette responsable, Glopol est spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques, notamment la transformation des bouteilles en PET et des matériaux tels que le HDPE, le PP et le LDPE en granulés, ensuite utilisés par Topac pour la fabrication de préformes destinées à la production de nouveaux emballages.

Elle a précisé que l'entreprise recycle quotidiennement plus de 10 tonnes de déchets plastiques, une activité développée depuis 14 ans sur le marché national, contribuant ainsi à réduire le volume des déchets et à prolonger la durée de vie des matériaux.

Maria Adriano a également souligné que cette activité bénéficie à des dizaines de familles vivant de la collecte de déchets recyclables, en leur procurant une source de revenus et en favorisant leur inclusion sociale.

Concernant la future législation contre les plastiques polluants, elle a estimé que l'initiative du Gouvernement constitue une mesure indispensable pour assurer la préservation de l'environnement.