Afrique: Téte António participe aux réunions ministérielles de l'Union africaine

Luanda — Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, est arrivé ce samedi matin à Addis-Abeba, en Éthiopie, où il participera aux réunions ministérielles de l'Union africaine (UA), consacrées notamment aux questions relatives à l'intégration continentale, à la paix et à la sécurité.

À son arrivée à l'aéroport international de Bole, le chef de la diplomatie angolaise a été accueilli par le directeur du Protocole d'État du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Melaka Bedada.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures transmis à l'ANGOP, le ministre prendra part, lundi 27 juillet, à la réunion du Comité ministériel sur les candidatures africaines au sein du système international. Cet organe de l'Union africaine est chargé d'harmoniser les positions des États membres en matière de soutien et d'endossement des candidatures africaines à des postes de haute responsabilité au sein des organisations internationales et multilatérales.

Le Comité a pour mission de renforcer l'unité d'action du continent, de consolider la représentation africaine dans les institutions internationales et de promouvoir une répartition géographique équitable des postes de décision.

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Téte António participera également aux travaux de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, prévue les 28 et 29 juillet au siège de l'organisation continentale.

Au cours de cette session, les ministres des Affaires étrangères des États membres examineront les rapports des organes spécialisés de l'Union africaine et se pencheront sur les questions liées à l'intégration continentale, à la paix et à la sécurité, à la gouvernance, au développement économique et social, ainsi qu'à la mise en oeuvre de l'Agenda 2063.

Les travaux se dérouleront sous le thème : « Assurer la disponibilité durable de l'eau et de systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », avec un accent particulier sur la gestion durable des ressources en eau en tant que condition essentielle du développement inclusif du continent.

L'Union africaine (UA) est une organisation internationale regroupant 55 États membres, créée pour promouvoir l'intégration politique, économique et sociale du continent africain.

Instituée en 2001 et officiellement lancée le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, elle a succédé à l'Organisation de l'unité africaine (OUA), fondée le 25 mai 1963. Son siège est établi à Addis-Abeba, en Éthiopie.

L'organisation a été créée afin de renforcer la coopération entre les pays africains, d'accélérer l'intégration du continent et de répondre plus efficacement aux défis liés au développement, à la paix et à la sécurité.

Parmi ses principaux objectifs figurent la prévention et la médiation des conflits, la promotion de la stabilité politique, l'encouragement d'une croissance économique durable, le renforcement de l'intégration régionale, la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme, ainsi que la défense d'une position africaine commune sur les grandes questions internationales.