Angola: L'AP-CPLP réclame la libération de Domingos Simões Pereira

Luanda — L'Assemblée parlementaire de la Communauté des pays de langue portugaise (AP-CPLP) a exigé, vendredi à Luanda, la libération immédiate et sans condition du président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau, Domingos Simões Pereira, ainsi que le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays.

Cette position est consignée dans la Déclaration de Luanda, adoptée à l'issue de la 15e Session intermédiaire de l'AP-CPLP, tenue du 22 au 24 juillet dans la capitale angolaise sous le thème : « Gouvernance démocratique, sécurité et intégrité : renforcer la résilience institutionnelle de la CPLP ».

Le document, lu par le secrétaire permanent de l'AP-CPLP, Atanásio Pedro Chacanane, exprime la préoccupation, l'inquiétude et la profonde désapprobation des parlementaires face à la détention de Domingos Simões Pereira, qu'ils considèrent comme dénuée de fondement légal.

La Déclaration réaffirme que les mandats parlementaires conférés par la volonté populaire doivent être respectés jusqu'à leur expiration constitutionnelle et légale ou jusqu'à l'entrée en fonctions de nouveaux représentants élus à l'issue de processus libres, transparents et crédibles.

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Les membres de l'AP-CPLP ont également pris acte de la décision des instances compétentes de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) de suspendre temporairement la participation de la Guinée-Bissau aux activités de l'organisation, en raison de la crise politique et institutionnelle que traverse le pays.

Au-delà de la libération de Domingos Simões Pereira, les parlementaires ont appelé au rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel, au respect des droits de l'homme et à la préservation des libertés fondamentales en Guinée-Bissau.

La Guinée-Bissau est sous administration militaire depuis le coup d'État du 26 novembre 2025, conduit par le Haut Commandement militaire dirigé par le général Horta Inta-a Na Man. Les autorités de transition ont programmé un référendum constitutionnel pour le 30 août prochain et des élections générales pour le 6 décembre de cette année.

Par ailleurs, Domingos Simões Pereira, également président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), a bénéficié vendredi d'une décision du Tribunal militaire de Guinée-Bissau suspendant sa détention préventive afin de lui permettre de suivre un traitement médical au Portugal, où il séjourne actuellement.