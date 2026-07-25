Angola: Mgr António Jaca souligne la maturité des Angolais à l'approche des prochaines élections

Benguela — L'évêque du diocèse de Benguela, Mgr António Francisco Jaca, a mis en avant vendredi la « maturité suffisante » des acteurs politiques angolais, afin que les prochaines élections se déroulent comme un moment de joie, de convivialité et d'exercice de la citoyenneté.

Le prélat a également souligné que la compétition politique doit être fondée sur la confrontation des idées et non sur l'incitation à la violence.

« Les débats politiques ne doivent pas être sources de violence, mais plutôt favoriser l'échange d'idées. Nous pouvons avoir des opinions divergentes sans pour autant devenir des ennemis. Nous ne sommes que des adversaires circonstanciels, mais nous demeurons des frères et les enfants d'une même patrie », a-t-il déclaré.

S'agissant du processus d'actualisation du registre électoral destiné aux citoyens majeurs, l'évêque a indiqué avoir déjà accompli cette formalité, encourageant particulièrement les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans à s'enregistrer afin d'exercer, pour la première fois, leur droit de vote.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En conclusion, Mgr António Francisco Jaca a réaffirmé le rôle des Églises dans la promotion du respect de la différence et dans la consolidation de la paix, rappelant que la recherche du bien commun et le développement du pays doivent constituer l'objectif majeur de tous les Angolais.