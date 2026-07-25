Angola: L'équipe B de l'Interclube s'impose face à l'équipe première à Bengo

Caxito — L'équipe B de l'Interclube s'est imposée samedi face à l'équipe première du club sur le score de 2-1, lors d'une rencontre amicale disputée au stade municipal du Dande, à Caxito, dans le cadre du stage de pré-saison effectué au Complexe sportif paralympique « José Sayovo ».

Cette opposition interne a permis au staff technique, dirigé par Divaldo Alves, d'évaluer le rendement des joueurs, d'expérimenter différentes options tactiques et de donner davantage de rythme compétitif à l'effectif, en prévision de la saison sportive 2026/2027.

Plus efficace dans le secteur offensif, l'équipe B a décroché la victoire grâce aux réalisations d'Afonso et d'Ednei, tandis que la formation principale a réduit l'écart, sans parvenir à éviter la défaite (2-1).

La rencontre a été disputée en trois périodes de 30 minutes, soit un total de 90 minutes, une formule adoptée afin de mieux gérer la charge physique des joueurs et d'accorder un temps de jeu plus important à un plus grand nombre d'athlètes.

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Malgré ce revers, l'équipe première a pu identifier les aspects nécessitant des améliorations et poursuivre la consolidation de ses principes de jeu durant cette phase préparatoire.

L'Interclube poursuit son stage au Complexe sportif paralympique « José Sayovo », à Caxito, où il continue les travaux de préparation physique, technique et tactique en vue de la prochaine saison.

Cette rencontre s'inscrit dans la stratégie du staff technique visant à analyser les performances individuelles et collectives des joueurs, tout en renforçant la cohésion du groupe avant le début des compétitions officielles.