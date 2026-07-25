Angola: Mara Quiosa appelle les femmes à participer au registre électoral officieux

Benguela — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a exhorté vendredi les femmes de la province de Benguela à participer activement au processus de registre électoral officieux.

S'exprimant lors d'une rencontre avec des femmes issues de différents secteurs de la société benguelense, Mara Quiosa a souligné que cette opération constitue un véritable exercice de citoyenneté.

Elle a rappelé que le processus a débuté le 15 juin dernier, appelant chaque femme à accomplir cette démarche d'actualisation de ses données électorales.

« Il est important que chacune d'entre nous se rende dans un Bureau unique d'accueil au public (BUAP) ou auprès de l'administration de sa municipalité afin de mettre à jour son registre électoral. Faisons-le dès maintenant pour éviter les longues files d'attente à l'approche de la clôture du processus », a-t-elle conseillé.

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Selon la dirigeante politique, le registre électoral officieux est une obligation civique qui permettra de garantir l'exercice du droit de vote lors des prochaines élections générales de 2027, auxquelles tous les citoyens angolais sont appelés à prendre part.

Elle a exhorté les participantes à sensibiliser également d'autres citoyennes dans les quartiers, les lieux de travail, les communautés religieuses et les familles, afin qu'elles accomplissent leur preuve de vie et soient en mesure de participer aux prochaines échéances électorales.

Le registre électoral officieux se déroulera jusqu'au 31 mars 2027 et concerne les citoyens angolais âgés de plus de 18 ans.