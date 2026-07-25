Angola: Mara Quiosa encourage les jeunes à investir dans les opportunités d'affaires du Corridor de Lobito

Benguela — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a exhorté samedi à Benguela les jeunes entrepreneurs, en particulier les femmes, à se positionner à la tête des activités économiques destinées à approvisionner le Corridor de Lobito.

S'exprimant lors d'un rassemblement populaire organisé dans les environs de la ville de Benguela, la dirigeante du parti au pouvoir en Angola a rappelé que le pays gagne en visibilité sur les scènes régionale et internationale, une dynamique qui, selon elle, doit être mise à profit par la jeunesse.

« La preuve la plus manifeste se trouve ici, à Benguela, avec le Corridor de Lobito, une infrastructure stratégique appelée à devenir la principale plateforme logistique de l'Afrique australe », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que ce projet ouvrira de nombreuses perspectives d'affaires, susceptibles de générer des milliers d'emplois directs et indirects, tout en favorisant une hausse des revenus.

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Sur le plan politique, la numéro deux du MPLA a indiqué que l'année en cours revêt une importance particulière pour son parti, en raison de la tenue du neuvième congrès ordinaire et de la célébration de son 70e anniversaire.

« Ce moment constitue une occasion d'évaluer le chemin parcouru, de corriger ce qui doit l'être, de renouveler nos méthodes de travail, de valoriser nos cadres et de réaffirmer l'engagement historique du MPLA », a-t-elle affirmé.

Selon elle, il est essentiel que le neuvième congrès se tienne dans un climat d'unité, de discipline, d'organisation et de mobilisation, où l'intérêt collectif prévaudra toujours sur les intérêts individuels.

« L'unité ne signifie pas que nous pensions tous de la même manière, mais que nous avancions tous dans la même direction », a-t-elle souligné.

Mara Quiosa a également invité les militants du MPLA à entretenir un dialogue permanent avec les citoyens, à être attentifs à leurs préoccupations et à expliquer avec clarté les actions menées dans le pays, en particulier dans la province de Benguela.

Évoquant les élections générales prévues en 2027, elle a estimé qu'elles exigeront des militants des efforts redoublés, une meilleure organisation, une plus grande capacité de mobilisation, un travail coordonné, ainsi qu'un esprit d'unité, de cohésion, de discipline, de vigilance, de dévouement et de résilience.

À cet égard, a-t-elle ajouté, chaque Comité d'action du parti devra devenir un véritable centre de mobilisation communautaire.

« Aucune confiance électorale ne sera plus solide que celle que nous saurons construire aux côtés de notre peuple », a-t-elle conclu.