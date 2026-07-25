Angola: La vice-présidente du MPLA exhorte les jeunes à préserver les biens publics

Benguela — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a exhorté vendredi, à Benguela, la jeunesse à préserver les biens publics et à promouvoir l'entrepreneuriat comme une voie alternative pour la création d'emplois et le développement de la province.

Lors d'une rencontre avec les jeunes, la dirigeante politique a souligné que la conservation du patrimoine public relève de la responsabilité de tous les citoyens, appelant également à signaler les actes de vandalisme commis contre les infrastructures de l'État.

Elle a rappelé que les écoles, les hôpitaux, les équipements d'éclairage public, les espaces verts et autres infrastructures collectives appartiennent à la population et doivent être préservés afin de garantir leur utilisation au bénéfice de la communauté.

À cette occasion, elle a également appelé à un usage responsable des réseaux sociaux, estimant que ces plateformes doivent être utilisées pour informer, éduquer et promouvoir des valeurs positives, et non pour diffamer, proférer des insultes ou diffuser de fausses informations susceptibles de porter atteinte à la réputation d'autrui.

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S'agissant de l'emploi, Mara Quiosa a reconnu que l'État, à lui seul, ne sera pas en mesure de répondre à la demande croissante de postes de travail.

Elle a ainsi défendu le renforcement du secteur privé et la promotion de l'entrepreneuriat comme des facteurs essentiels à la création d'opportunités économiques.

Elle a également mis en avant l'importance de la formation technico-professionnelle, soulignant que tous les jeunes n'auront pas forcément accès à l'enseignement supérieur, mais qu'ils peuvent acquérir des compétences techniques leur permettant de créer leur propre emploi, de générer des revenus et de contribuer au développement économique du pays.

Mara Quiosa a par ailleurs encouragé les jeunes à concilier la pratique sportive et les études, rappelant que le sport ne doit pas constituer un frein à la formation académique.

Elle a également souligné le rôle des associations de jeunesse et des organisations philanthropiques, saluant leur contribution au service des communautés et l'impact social de leurs actions dans l'amélioration des conditions de vie de nombreux jeunes.

Elle a plaidé en faveur de l'inclusion sociale, affirmant qu'une limitation physique ne doit empêcher personne de poursuivre ses objectifs et de croire en ses capacités.

La responsable du MPLA a enfin encouragé la jeunesse à participer activement à la vie politique, économique et sociale de la province, estimant que les jeunes doivent être des acteurs de la recherche de solutions aux défis du pays et non seulement être perçus à travers les difficultés existantes.