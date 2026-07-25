Sénégal: Réception du stade Iba Mar Diop et de la piscine olympique - Le chef de l'État fixe le cap pour les JOJ 2026

À un peu plus de trois mois de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de l'événement à poursuivre leurs efforts afin de garantir le respect de tous les engagements pris par le Sénégal.

Le chef de l'État s'exprimait, samedi, à l'occasion de la réception officielle du stade Iba Mar Diop et de la piscine olympique, deux infrastructures appelées à jouer un rôle central dans le déroulement des Jeux prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Saluant la livraison de ces ouvrages dans les délais, Bassirou Diomaye Faye a toutefois estimé que cette étape ne constituait qu'une partie de la mission. Selon lui, la réussite des JOJ ne sera pleinement appréciée qu'à l'issue de la compétition, à travers la qualité de l'organisation, depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'à celle de clôture.

Le président de la République a insisté sur la nécessité d'une mobilisation constante de tous les intervenants. Il a rappelé que le Sénégal sera évalué sur l'ensemble de ses engagements par les instances sportives internationales et que le succès de l'événement dépendra du respect intégral du cahier des charges.

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Tout en félicitant le comité d'organisation ainsi que les équipes techniques pour le travail accompli jusqu'à présent, le chef de l'État a exhorté chacun à maintenir le même niveau d'exigence dans la dernière ligne droite précédant les Jeux. Il a souligné que seule une organisation réussie dans toutes ses composantes permettra au Sénégal d'obtenir la reconnaissance attendue pour ce rendez-vous historique, premier du genre organisé sur le continent africain.

Le président a également tenu à rappeler l'envergure continentale des JOJ Dakar 2026. Il a insisté sur le fait que « c'est l'Afrique qui accueille », affirmant que le Sénégal veillera à offrir aux délégations africaines et internationales un accueil à la hauteur des ambitions portées par cette première édition des Jeux olympiques de la jeunesse organisée sur le continent africain.