Tunisie: L'Espérance de Tunis retire définitivement le numéro 5 en hommage à Hédi Berrekhissa

25 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Espérance sportive de Tunis a décidé de retirer définitivement le maillot numéro 5 porté par l'ancien international tunisien Hédi Berrekhissa, en hommage à sa mémoire et à son parcours exceptionnel au sein du club.

Dans un communiqué publié vendredi 24 juillet 2026, la direction de l'Espérance sportive de Tunis a annoncé le retrait définitif du numéro 5, qui ne sera plus attribué à aucun joueur à l'avenir.

Cette décision vise à rendre hommage à Hédi Berrekhissa, figure emblématique du club "sang et or", et à saluer son engagement ainsi que sa contribution à l'histoire de l'Espérance.

Ancien défenseur international tunisien, Hédi Berrekhissa demeure l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du club. Son souvenir reste profondément ancré auprès des supporters espérantistes, qui continuent de lui rendre hommage des années après sa disparition.

À travers cette initiative, l'Espérance de Tunis inscrit ainsi le numéro 5 parmi les symboles historiques du club, perpétuant la mémoire d'un joueur considéré comme l'un de ses grands ambassadeurs.

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