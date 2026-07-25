Tunisie: Commémoration du 13e anniversaire de l'assassinat de Mohamed Brahmi

Ce samedi 25 juillet marque le 13e anniversaire de l'assassinat de Mohamed Brahmi, membre de l'Assemblée nationale constituante, ancien secrétaire général du Mouvement Al Chaab et fondateur du Courant populaire.

Mohamed Brahmi a été tué par balles devant son domicile le 25 juillet 2013.

Dans une déclaration, le Courant populaire affirme que Mohamed Brahmi met en évidence le rôle du regretté dans la révolution du 17 décembre ainsi que son engagement au sein des syndicats et des différents mouvements sociaux.

Le parti rappelle que Mohamed Brahmi ne cessait de souligner que « le projet national, qui avait échoué à deux reprises dans l'histoire contemporaine de la Tunisie, ne devait pas connaître un nouvel échec ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il ajoute que Mohamed Brahmi voyait dans la révolution du 17 décembre une opportunité historique de renouer avec ce projet national et de lui donner un nouvel élan.

Il s'était courageusement dressé contre les tentatives de confiscation de la révolution et de l'État par les « forces extrémistes et terroristes », un engagement qui lui a finalement coûté la vie.

Le Courant populaire a également rappelé que l'assassinat de Mohamed Brahmi est survenu six mois après celui de Chokri Belaïd, son compagnon de lutte. Le parti a considéré que ces deux assassinats ont constitué « une liquidation symbolique de la révolution ».

Les deux hommes incarnant des figures intellectuelles et politiques porteurs d'un projet national dont ils avaient commencé à poser les fondements.

Mohamed Brahmi avait dirigé le Mouvement Al Chaab. Élu député à l'Assemblée nationale constituante en 2011 pour la circonscription de Sidi Bouzid, il avait quitté le Mouvement le 7 juillet 2013 pour fonder le Courant populaire, avant d'être assassiné le 25 juillet de la même année.