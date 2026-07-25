Tunisie: Coupures d'électricité - Plus de 30 avocats mobilisés pour défendre les entreprises face à la STEG

L'Organisation nationale des entrepreneurs (ONE) a décidé d'engager une action judiciaire contre la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), estimant que plusieurs entreprises ont subi d'importants préjudices à la suite des coupures d'électricité. Une équipe d'avocats a été mobilisée pour accompagner les entreprises concernées dans leurs démarches d'indemnisation.

Le président de l'Organisation nationale des entrepreneurs, Yassine Gouiaa, a annoncé, samedi 25 juillet, que l'organisation allait déposer une plainte contre la STEG en raison des dommages occasionnés à plusieurs entreprises par les interruptions de l'alimentation électrique.

Intervenant ce samedi sur Diwan Fm, le responsable a indiqué que cette procédure sera engagée dans les meilleurs délais afin de permettre aux entreprises touchées de demander des compensations financières pour les pertes enregistrées.

Plus de 30 avocats mobilisés

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Yassine Gouiaa a précisé qu'une équipe composée d'avocats et de spécialistes du droit a été constituée pour assurer l'accompagnement juridique des entreprises concernées.

Selon lui, plus de 30 avocats se sont portés volontaires pour suivre ce dossier et défendre les intérêts des professionnels affectés.

Les entreprises qui estiment avoir subi un préjudice direct lié aux coupures d'électricité seront invitées à préparer leurs dossiers, après réalisation des constats nécessaires, notamment pour évaluer les dégâts matériels et les pertes d'exploitation.

Le président de l'ONE a affirmé que plusieurs entreprises ont subi des pertes considérables à cause des interruptions électriques, citant notamment les cliniques privées, les restaurants ainsi que les cafés.

Il a notamment avancé que plus de 70 % des cafés auraient été affectés par cette situation.

Selon lui, certaines entreprises auraient enregistré des perturbations dans leur activité, tandis que d'autres auraient subi des dommages au niveau de leurs équipements, attribués aux coupures répétées.

"Protéger l'entreprise tunisienne"

Yassine Gouiaa a affirmé que l'organisation place cette démarche dans le cadre de la défense de l'entreprise tunisienne et de l'économie nationale.

"Nous avons confiance dans une justice équitable. Notre rôle est de protéger l'économie tunisienne ainsi que l'entreprise tunisienne, qui contribue à la création de richesse, à la croissance et à l'emploi", a-t-il déclaré.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une forte pression sur le réseau électrique national durant les épisodes de forte chaleur, ayant entraîné des coupures de courant dans plusieurs régions du pays.