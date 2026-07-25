Tunisie: 69e anniversaire de la République - L'ARP appelle à l'union nationale et au sursaut économique

Dans un communiqué publié ce samedi, le Parlement tunisien exhorte à faire de cette date historique le point de départ d'une dynamique axée sur la production et la concrétisation des réformes. L'institution réaffirme son adhésion à la vision politique actuelle tout en érigeant l'intérêt supérieur du pays en priorité absolue.

Un appel solennel à la cohésion et à la productivité a été lancé à l'occasion de la célébration du 69e anniversaire de la proclamation de la République. En effet, l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a publié un communiqué officiel exhortant les Tunisiens à se rassembler autour des valeurs républicaines fondamentales. Face à un contexte mondial en pleine mutation, le Parlement insiste sur l'urgence de rompre avec les divisions, les tiraillements politiques et les discours de haine, pour se concentrer exclusivement sur les chantiers prioritaires du pays.

Pour l'institution législative, la période qui s'ouvre doit impérativement s'inscrire sous le signe de l'efficacité économique. L'accent est mis sur la convergence de toutes les forces nationales vers la réalisation des objectifs du plan de développement quinquennal (2026-2030). Attraction des investissements, modernisation des services publics, valorisation des ressources nationales et justice sociale sont présentées comme les piliers indispensables pour garantir un avenir serein aux générations futures.

Le Parlement a tenu à lier cette commémoration au calendrier politique actuel, estimant que ce 69e anniversaire résonne avec la « nouvelle République » amorcée par le processus du 25 juillet 2021 et consolidée par la Constitution de 2022. Selon l'ARP, ce cadre constitutionnel remet l'État social au centre des priorités en garantissant l'équité interrégionale, l'égalité des chances et la souveraineté populaire, tout en redéfinissant le positionnement diplomatique de la Tunisie à l'échelle régionale et internationale.

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Sur le plan institutionnel, l'ARP s'engage à assumer pleinement ses prérogatives de législation et de contrôle pour fluidifier les réformes en cours, tout en prônant une complémentarité étroite avec les autres rouages de l'État.

Le communiqué rappelle avec solennité la date historique du 25 juillet 1957, jour où l'Assemblée nationale constituante, réunie au Palais de Bardo, abolissait la monarchie pour fonder l'État tunisien moderne. Le Parlement exprime sa fierté d'occuper ce même lieu chargé de symboles, y voyant le signe tangible de la continuité de l'État et de sa responsabilité historique dans la préservation du régime républicain.

Le président de l'ARP a conclu son écrit en adressant ses voeux au chef de l'État Kaïs Saïed ainsi qu'au peuple tunisien, se disant pleinement confiant dans la capacité du pays à poursuivre son oeuvre de reconstruction par le biais de l'unité nationale et de la solidité de ses institutions.