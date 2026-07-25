Tunisie: « Zarda » - Nejla la Tunisienne fait rayonner le patrimoine populaire lors d'une soirée exceptionnelle à Oudhna

Dans une atmosphère festive où le charme du théâtre antique s'est harmonieusement mêlé à l'authenticité du patrimoine populaire, la première artiste de spectacle en Tunisie, Nejla la Tunisienne, a présenté, le vendredi 24 juillet 2026, son spectacle « Zarda », dans le cadre de la deuxième édition du Festival international des arts populaires d'Oudhna. Elle y a offert un spectacle complet célébrant le patrimoine tunisien à travers ses multiples expressions musicales et chorégraphiques.

Nejla a ouvert la soirée avec la chanson « Zarda », entraînant le public dans un voyage musical à travers un riche répertoire de chansons populaires et traditionnelles, parmi lesquelles « Sehrana Sehrana », « Nhebbou Nhebbou », « Laâouina Ez-Zarga », ainsi qu'un medley comprenant « Ellil W Ana Ellil » et une séquence réunissant « Beya / Lalla / Sidi Ali Azzouz », sans oublier d'autres oeuvres emblématiques ayant ravivé toute la richesse du patrimoine musical tunisien.

Dès les premières minutes, le public s'est pleinement investi dans le spectacle, reprenant les chansons en choeur, applaudissant au rythme des percussions populaires, tandis que les youyous des spectatrices résonnaient dans tout le théâtre.

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Les gradins, remplis par une foule nombreuse, ont accompagné chaque tableau chorégraphique par leurs chants et leurs applaudissements. La soirée s'est achevée avec « Ya Ayyari », une nouvelle adaptation artistique de la célèbre chanson populaire « Ya Sweïh ».

Les spectateurs ont spontanément repris le nouveau refrain en scandant d'une seule voix « Ya Ayyari » à la place de « Ya Sweïh », dans une ambiance festive illustrant l'enthousiasme et la communion du public, transformant le théâtre antique d'Oudhna en un espace vibrant de joie jusqu'aux derniers instants du spectacle.

Les chorégraphies soigneusement élaborées, les costumes traditionnels et les nouveaux arrangements musicaux ont conféré au spectacle une dimension esthétique remarquable.

« Zarda » a ainsi réussi à recréer l'atmosphère des célébrations populaires tunisiennes dans une approche contemporaine, fidèle à l'authenticité du patrimoine culturel immatériel tout en le mettant en valeur dans une création artistique raffinée.

Cette soirée a confirmé le succès de la deuxième édition du Festival international des arts populaires d'Oudhna, qui continue de proposer des spectacles célébrant l'identité culturelle tunisienne et la richesse des arts populaires.

Le festival affirme ainsi sa place parmi les grands rendez-vous culturels, en conjuguant la grandeur du site archéologique d'Oudhna avec la vitalité de la création artistique, pour offrir au public une expérience culturelle exceptionnelle, largement saluée par les spectateurs et les invités.