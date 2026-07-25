Tunisie: Présidence du gouvernement - Nouvelles nominations et fin de mission au cabinet de la cheffe du gouvernement

La Présidence du gouvernement connaît de nouveaux mouvements administratifs. Le dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne (JORT) a publié deux décrets portant sur la nomination d'une responsable à un poste de direction centrale et la fin de mission d'un chargé de mission au cabinet de la cheffe du gouvernement.

De nouvelles décisions administratives ont été publiées dans le dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne, portant notamment sur des changements au sein de la Présidence du gouvernement.

Selon le décret n°146 de l'année 2026, daté du 22 juillet 2026, Fatma Belhaj Taher, épouse Oueslati, conseillère des services publics, a été chargée des fonctions de directrice générale d'une administration centrale à la Présidence du gouvernement.

Cette nomination intervient dans le cadre des mouvements administratifs opérés au sein de l'appareil gouvernemental.

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Par ailleurs, le décret n°147 de l'année 2026, également publié le 22 juillet 2026, annonce la fin de mission de Mohamed Wael Khemassi, conseiller des affaires étrangères, en qualité de chargé de mission au cabinet de la cheffe du gouvernement. Cette décision prend effet à compter du 20 juillet 2026.

Une décision concernant le financement public des associations

Dans un autre registre, la cheffe du gouvernement a publié, le 24 juillet 2026, une décision relative à la liste des associations concernées par les dispositions de l'article 25 bis du décret n°5183 du 18 novembre 2013.

Ce texte porte sur les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public aux associations.

La décision vise à encadrer la liste des associations soumises aux dispositions particulières relatives au financement public, conformément au cadre juridique en vigueur.