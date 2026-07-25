Tunisie: Bonne nouvelle - Des pluies attendues dans les zones des incendies au pays

Des précipitations accompagnées d'une activité orageuse sont attendues ce vendredi 25 juillet 2026 sur les hauteurs de l'Ouest tunisien, notamment dans plusieurs zones touchées par les incendies. Selon l'expert en climatologie Ameur Bahba, ces pluies pourraient contribuer à l'extinction des derniers foyers et faciliter les opérations de refroidissement des sols.

Dans une vidéo publiée par l'Observatoire tunisien de la météo et du climat, le climatologue Ameur Bahba a annoncé des "nouvelles très positives" concernant l'évolution de la situation météorologique en Tunisie, avec l'arrivée prévue de précipitations dans plusieurs régions de l'Ouest du pays.

Selon les prévisions du modèle européen, une activité orageuse devrait concerner principalement les reliefs occidentaux, notamment les gouvernorats de Kasserine, Siliana et Le Kef, avec un risque d'extension vers des zones voisines comme Jendouba, le sud de

Béja, le nord de Gafsa, l'ouest de Kairouan ainsi que certaines parties de Sidi Bouzid et Zaghouan.

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L'expert précise toutefois que l'impact exact sur les régions de l'Est reste incertain, même si les nuages pourraient atteindre certaines zones côtières. Les précipitations devraient être plus probables et plus significatives dans les régions montagneuses de l'Ouest tunisien.

Les zones d'incendies particulièrement concernées

Ces pluies revêtent une importance particulière puisqu'elles sont attendues dans plusieurs régions récemment touchées par d'importants incendies, notamment Jendouba, Le Kef, Siliana et Béja.

Ameur Bahba souligne que ces précipitations pourraient être accompagnées d'une activité orageuse, de faibles quantités de grêle dans certaines zones, ainsi que d'un possible écoulement des eaux dans certains oueds.

"Ces pluies pourraient contribuer à l'extinction des incendies, mais aussi aux opérations de refroidissement nécessaires après les feux", explique-t-il, rappelant que les interventions se poursuivent plusieurs jours après l'arrêt des flammes afin d'éviter une reprise des foyers.

L'évolution de la situation montre, selon Ameur Bahba, une nette amélioration. Les cartes de suivi des incendies montrent une baisse importante du nombre de foyers actifs par rapport aux jours précédents.

Alors que la situation était particulièrement critique le 24 juillet, avec une superficie touchée estimée à près de 13.000 hectares, incluant des zones forestières mais également des terres agricoles et des parcours, les données du 25 juillet font apparaître un recul significatif des incendies.

Les foyers encore actifs se concentrent essentiellement dans certaines zones du gouvernorat du Kef, notamment autour de Touiref, Nebeur et Sakiet Sidi Youssef, selon les informations présentées par l'expert.

Mobilisation des autorités et coopération internationale

Ameur Bahba a également salué les efforts déployés par les différentes structures mobilisées pour maîtriser les incendies, citant notamment l'Armée nationale, la Garde nationale, les services du ministère de l'Agriculture à travers la Direction générale des forêts, la Protection civile ainsi que le Croissant-Rouge tunisien.

Il a également évoqué l'appui italien apporté à la Tunisie avec l'envoi, le 24 juillet, d'un avion bombardier d'eau Canadair, spécialisé dans la lutte contre les incendies de grande ampleur.

Selon lui, cette mobilisation collective a permis d'obtenir une amélioration notable de la situation, tandis que les pluies attendues pourraient apporter un soutien supplémentaire aux équipes sur le terrain.

Malgré cette évolution favorable, l'expert rappelle que la vigilance demeure nécessaire. Après l'extinction des flammes, les opérations de refroidissement des zones brûlées restent indispensables afin d'éliminer les dernières braises et prévenir une éventuelle reprise des incendies.

Les précipitations attendues ce 25 juillet pourraient ainsi constituer un facteur naturel supplémentaire pour stabiliser définitivement la situation dans les régions touchées.