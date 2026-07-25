Tunisie: Recrutement - L'ANGed ouvre un concours pour renforcer ses équipes techniques et administratives

Avis aux demandeurs d'emploi et aux jeunes diplômés du secteur environnemental et administratif : l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed) lance une campagne de recrutement pour intégrer 10 nouveaux collaborateurs. Les candidatures, ouvertes jusqu'au 24 août 2026, cibleront des profils d'ingénieurs, de gestionnaires et de techniciens supérieurs.

Dans un communiqué officiel, l'ANGed vient de formaliser l'ouverture d'un concours externe pour pourvoir dix postes stratégiques. Et ce, afin d'épauler ses équipes dans l'application de la politique nationale de traitement et de valorisation des déchets, un enjeu de plus en plus crucial pour la transition écologique du pays.

La sélection des futurs agents et cadres s'organisera autour d'un processus rigoureux en deux phases : un premier tri minutieux sur dossiers suivi d'examens écrits et d'entretiens oraux pour les profils présélectionnés.

Profils scientifiques et de gestion

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Les besoins de l'agence couvrent un spectre large de compétences. Le corps technique accueillera trois ingénieurs spécialisés en génie civil, informatique et mécanique, épaulés par trois techniciens supérieurs. Pour ces derniers, les disciplines recherchées touchent de près aux sciences de la Vie et de la Terre, allant de la biotechnologie et l'agroalimentaire jusqu'à la chimie et l'environnement.

Le pôle administratif et financier se verra également consolidé avec le recrutement de quatre administrateurs. Ces postes s'adressent aux experts de la finance, de la comptabilité et du droit public.

Modalités et dépôt de candidature

Fini le format papier ! L'ANGed modernise ses procédures et impose un dépôt des candidatures exclusivement dématérialisé. Les candidats ont un mois complet, soit du 24 juillet au 24 août 2026, pour s'inscrire et soumettre leurs pièces justificatives sur la plateforme numérique dédiée aux concours. Un guide d'information détaillant les critères d'éligibilité et le barème de notation reste accessible sur le portail web de l'institution pour accompagner les postulants.