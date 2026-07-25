Afrique: 66 destinations avec un passeport tunisien - Où pouvez-vous voyager sans visa en 2026 ?

Mobilité Internationale Le passeport tunisien confirme sa place dans le classement mondial de la mobilité internationale

Selon la dernière édition du Henley Passport Index 2026, le document de voyage tunisien permet désormais d'accéder à 66 destinations à travers le monde sans visa préalable ou avec des formalités simplifiées, plaçant la Tunisie dans une position intermédiaire à l'échelle mondiale.

Derrière ce chiffre, il y a une réalité très concrète pour les citoyens : la possibilité de voyager plus facilement pour le tourisme, les études, les affaires ou encore les visites familiales. Car un passeport n'est pas seulement un document administratif ; il est aussi un indicateur de l'ouverture internationale d'un pays et de ses relations diplomatiques.

Henley Passport Index : un classement devenu une référence mondiale

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Publié par le cabinet britannique Henley & Partners, le Henley Passport Index est considéré comme l'un des classements les plus suivis dans le monde en matière de liberté de circulation.

Son objectif est de mesurer la capacité des détenteurs de différents passeports à voyager à travers le monde sans devoir obtenir un visa classique avant le départ.

Le classement repose principalement sur le nombre de destinations accessibles sans visa, avec un visa obtenu à l'arrivée ou avec une autorisation électronique de voyage (ETA/AVE).

Les données sont régulièrement actualisées en fonction des accords internationaux, des changements de politiques migratoires et des décisions prises par les États.

Le Top 10 mondial : Singapour conserve la première place

À l'échelle mondiale, les passeports les plus puissants restent ceux qui offrent le plus grand niveau de mobilité internationale.

Le classement est dominé par Singapour avec 192 destinations accessibles, suivi de Japon et Corée du Sud avec 188 destinations.

Plusieurs pays européens figurent également parmi les meilleurs passeports mondiaux, grâce à leur large réseau d'accords de mobilité.

Les pays qui occupent les premières places partagent plusieurs caractéristiques : une forte intégration économique internationale, une stabilité diplomatique et un important réseau d'accords bilatéraux.

À l'inverse, les derniers rangs du classement restent occupés par des pays confrontés à de fortes difficultés géopolitiques. Les dix passeports les moins bien classés sont notamment ceux de : Afghanistan ; Syrie ; Irak ; Pakistan ; Yémen ; Somalie ; Népal ; Libye ; Bangladesh et Corée du Nord. Ces positions traduisent les restrictions de mobilité auxquelles sont confrontés leurs citoyens.

La Tunisie à la 71e place mondiale : 66 destinations accessibles

Dans cette édition, le passeport tunisien permet l'accès à 66 destinations, ce qui place la Tunisie dans le classement mondial autour de la 71e position.

Sur le plan régional, la Tunisie occupe une position intéressante, mais reste derrière son voisin marocain. Le Maroc occupe la 67e position mondiale avec 71 destinations accessibles tandis que , l'Algérie occupe la 81e place avec 55 destinations accessibles. Pour la Mauritanie et la Libye, elles occupent des positions plus éloignées dans le classement.

Cette comparaison montre que la mobilité internationale dépend fortement de la capacité des États à développer des accords d'exemption de visa et à renforcer leurs relations diplomatiques.

Où peuvent voyager les Tunisiens en 2026 ?

Les 66 destinations accessibles avec le passeport tunisien se répartissent entre plusieurs régions du monde.

Afrique

Le continent africain représente une part importante des destinations accessibles aux Tunisiens.

Sans visa :

Algérie | Bénin | Côte d'Ivoire | Guinée | Guinée équatoriale | Haïti (hors Afrique) | Kenya | Libye | Mali | Mauritanie | Niger | Rwanda | Sénégal | Afrique du Sud | Togo | Gambie | Vanuatu (hors Afrique)

Visa à l'arrivée :

Burundi | Djibouti | Éthiopie | Guinée-Bissau | Madagascar | Mozambique | Namibie | Sierra Leone | Somalie | Tanzanie | Ouganda

ETA :

Seychelles

Asie et Moyen-Orient

Sans visa :

Iran | Japon | Malaisie | Philippines | Syrie | Turquie

Visa à l'arrivée :

Cambodge | Indonésie | Jordanie | Laos | Liban | Macao | Maldives | Népal | Pakistan (selon procédure électronique) | Palau | Sri Lanka | Thaïlande | Timor-Leste | Tuvalu

ETA :

Corée du Sud | Sri Lanka

Amériques et Caraïbes

Sans visa :

Barbade | Belize | Brésil | Dominique | Équateur | Guyane (selon classification) | Haïti | Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Visa électronique :

Antigua-et-Barbuda | Bahamas | Bolivie | Colombie | Cuba | Nicaragua | Saint-Kitts-et-Nevis | Suriname

Europe et espace voisin

Formalités simplifiées :

Albanie (e-visa) | Arménie (e-visa) | Azerbaïdjan (e-visa) | Géorgie (e-visa) | Kazakhstan (e-visa) | Kirghizstan (e-visa) | Moldavie (e-visa)

Les destinations nécessitant un e-visa : une autre catégorie

Au-delà des destinations accessibles sans visa préalable, plusieurs pays proposent aux Tunisiens une procédure simplifiée via un e-visa.

Cette démarche concerne notamment : Bahreïn ; Cameroun ; Congo démocratique ; Gabon ; Ghana ; Nigeria ; Oman ; Qatar ; Royaume-Uni ; Ouzbékistan ; Vietnam ; Zambie ; Zimbabwe.

L'e-visa facilite les démarches, mais implique toujours une demande préalable avant le voyage.

Un passeport, reflet de la puissance diplomatique

Pour les spécialistes de Henley & Partners, la puissance d'un passeport ne dépend pas uniquement de la richesse économique d'un pays. Elle reflète aussi sa capacité à construire des partenariats internationaux dans les domaines diplomatique, économique et sécuritaire.

L'évolution du passeport tunisien dépendra donc, à l'avenir, de l'élargissement du réseau d'accords bilatéraux, notamment avec de nouvelles destinations, afin d'offrir davantage de possibilités de mobilité aux citoyens.

Derrière chaque classement, il y a finalement une question très concrète : celle de la liberté de franchir les frontières. Pour les voyageurs tunisiens, chaque destination ajoutée représente une nouvelle porte ouverte sur le monde.