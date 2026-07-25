Tunisie: Rentrée scolaire 2026-2027 - Les inscriptions passent exclusivement en ligne via la plateforme 'Vie Scolaire'

25 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027, tous niveaux d'enseignement confondus, débuteront prochainement, et seront effectuées exclusivement en ligne via la nouvelle plateforme « Vie Scolaire », a annoncé vendredi le Centre National des Technologies en Education (CNTE), relevant du ministère de l'Education.

Cette plateforme digitale permet aux parents et élèves et à l'ensemble des acteurs du secteur de l'éducation d'accéder plus rapidement aux ressources et aux services éducatifs, ainsi que de suivre la vie scolaire de manière simple et efficace, indique le CNTE dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

Pour effectuer l'inscription, les utilisateurs doivent créer un compte, en saisissant leurs données personnelles (Numéro de la CIN, Date de naissance et numéro de téléphone).

Une fois cette étape terminée, ils reçoivent un SMS contenant un code de vérification, leur permettant d'accéder à l'espace numérique en tant que « citoyens » afin de finaliser les démarches d'inscription.

Selon le CNTE, la plateforme devrait intégrer prochainement de nouveaux services, conformément au calendrier officiel de l'année scolaire 2026/2027.

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