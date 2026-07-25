Tunisie: Mouled 2026 - Quelle date, quel jour férié et comment les Tunisiens se préparent-ils à célébrer cette fête religieuse ?

La Tunisie s'apprête à célébrer l'une de ses fêtes religieuses les plus ancrées dans les traditions populaires : le Mouled Ennabaoui, commémorant la naissance du Prophète Mohamed.

Selon les calculs astronomiques, cette célébration est attendue en août 2026 (précisément le 25 août), correspondant au 12 Rabia al-Awwal 1448 de l'Hégire, une date qui devra toutefois être confirmée officiellement par les autorités religieuses tunisiennes après l'observation du croissant lunaire.

À cette occasion, les Tunisiens bénéficieront d'un jour férié, conformément à la réglementation en vigueur pour les fêtes religieuses nationales. Cette journée représente pour beaucoup une pause spirituelle, mais aussi un moment privilégié de retrouvailles familiales et de transmission des traditions.

Une fête religieuse qui célèbre la naissance du Prophète

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Le Mouled est célébré dans de nombreux pays musulmans afin de commémorer la naissance du Prophète Mohamed. Si les pratiques diffèrent selon les régions et les cultures, cette occasion est généralement associée au rappel des valeurs attribuées au message prophétique : la bienveillance, la solidarité, la générosité et la fraternité.

En Tunisie, cette célébration dépasse souvent le seul cadre religieux pour prendre une dimension culturelle et sociale. Au fil des générations, le Mouled est devenu un rendez-vous attendu, où se mêlent spiritualité, coutumes familiales et expressions culinaires propres au pays.

Kairouan, coeur spirituel des célébrations

Chaque année, la ville de Kairouan, haut lieu de l'histoire islamique en Tunisie, occupe une place particulière lors du Mouled. La ville accueille traditionnellement des visiteurs venus de différentes régions du pays pour participer aux cérémonies religieuses et ressentir l'atmosphère particulière qui accompagne cette période.

Autour de la Grande Mosquée Okba Ibn Nafi, symbole majeur du patrimoine islamique tunisien, le Mouled prend une dimension historique et spirituelle particulière. Les conférences religieuses, les récitations coraniques et les rencontres organisées à cette occasion rappellent le rôle central joué par Kairouan dans l'histoire musulmane du Maghreb.

L'incontournable assida zgougou, symbole du Mouled tunisien

Impossible d'évoquer le Mouled en Tunisie sans parler de l'assida zgougou, devenue au fil des années l'un des symboles culinaires de cette fête.

Préparée à base de graines de pin d'Alep (zgougou), cette spécialité occupe une place importante dans les foyers tunisiens. Sa préparation est souvent un véritable rituel familial : achat des ingrédients, nettoyage et préparation du zgougou, décoration des bols avec fruits secs, crème et fruits confits.

Dans de nombreuses familles, la préparation de l'assida est aussi un moment de partage entre générations. Les grands-mères transmettent leurs recettes et leurs astuces aux plus jeunes, perpétuant ainsi un savoir-faire qui accompagne les souvenirs d'enfance de nombreux Tunisiens.

À côté de l'assida zgougou, certaines familles préparent également l'assida blanche, une recette traditionnelle à base de farine, généralement accompagnée de sucre, d'huile d'olive ou de miel selon les habitudes familiales.

Des préparatifs qui commencent plusieurs jours avant

À l'approche du Mouled, les marchés tunisiens changent progressivement d'ambiance. Les étals se remplissent de produits nécessaires à la préparation des desserts traditionnels : zgougou, fruits secs, sucre, lait, crème et autres ingrédients utilisés par les familles.

Les commerçants enregistrent généralement une hausse de la demande durant cette période, tandis que les familles commencent leurs préparatifs plusieurs jours avant la célébration afin d'être prêtes pour le jour J. Pour beaucoup de Tunisiens, le Mouled reste aussi une occasion de rendre visite aux proches, d'offrir des assiettes d'assida aux voisins et de renforcer les liens sociaux qui caractérisent cette fête.

Comme beaucoup de fêtes populaires, le Mouled évolue avec le temps. Si certaines familles perpétuent les préparations traditionnelles à la maison, d'autres choisissent aujourd'hui de commander leurs desserts auprès des pâtisseries spécialisées.

Les réseaux sociaux ont également changé les habitudes : les recettes circulent davantage, les décorations deviennent plus élaborées et les artisans rivalisent de créativité pour proposer des présentations modernes de l'assida. Mais derrière ces évolutions, l'esprit de la fête reste le même pour beaucoup de Tunisiens : se retrouver, partager un moment chaleureux et préserver une tradition transmise depuis plusieurs générations.

Au-delà des plats préparés et des rassemblements familiaux, le Mouled demeure avant tout un moment de recueillement et de célébration religieuse. Pour de nombreux Tunisiens, il représente une occasion de renouer avec les valeurs de solidarité, de générosité et de partage.

Entre les prières, les traditions culinaires et les réunions de famille, le Mouled continue ainsi d'occuper une place particulière dans la mémoire collective tunisienne, comme une fête où la foi rencontre la culture et où les souvenirs d'enfance se transmettent autour d'une même table.