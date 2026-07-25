Cameroun: 110 millions fcfa pour remercier Biya à Bafoussam

Stade de Toket bondé, 82 chapiteaux, 15 000 chaises, 144 millions de FCFA de contributions : l'Ouest du Cameroun prépare un giga meeting historique pour dire « merci » à Paul Biya après l'élection de Théodore Datouo à la présidence de l'Assemblée nationale.

144 millions de FCFA. 82 chapiteaux. 15 000 chaises. 30 000 personnes attendues. Un seul message : « Merci Paul Biya ». Mais derrière la fête, une question dérange : pourquoi chaque nomination au Cameroun doit-elle se payer par un show de loyauté ?

Théodore Datouo, l'enfant de l'Ouest promu au perchoir

Le 17 mars 2026, Théodore Datouo, député des Hauts-Plateaux et vice-président de l'Assemblée nationale, est élu président de la Chambre basse du Parlement camerounais. Seul candidat en lice, il obtient 133 voix sur les 147 suffrages exprimés, contre 14 bulletins nuls. Il succède à Cavaye Yéguié Djibril, qui occupait le perchoir depuis plus de quatre décennies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette élection est interprétée comme la récompense d'un engagement politique et d'une fidélité sans faille au président Paul Biya, également président national du RDPC. Pour la région de l'Ouest, c'est une consécration : un fils de la région accède à l'une des plus hautes fonctions de l'État.

Un giga meeting aux dimensions record

Quatre mois après son élection, Théodore Datouo organise un meeting de remerciement d'une ampleur inédite. Les préparatifs, pilotés par le Dr Komidor Njimoluh Hamidou, chef de la délégation permanente régionale du Comité central du RDPC pour l'Ouest, ont mobilisé toute la machine partisane.

Les chiffres clés de l'événement :

- 30 000 personnes attendues au stade omnisports de Toket

- 82 chapiteaux et 15 000 chaises installés

- 144 926 000 FCFA de contributions collectées

- Des délégations acheminées depuis les huit départements de la région

La ministre Célestine Ketcha Courtès a promis une logistique lourde : podium central, sonorisation, écrans géants, décoration et artistes, pour un montant d'environ 30 millions de FCFA. Les ministres Emmanuel Nganou Djoumessi et Pascal Nguihe Kanté ont également participé à la mobilisation.

Une mobilisation politique de haut niveau

Le giga meeting de Bafoussam ne se limite pas à une simple fête de quartier. Il réunit l'élite politique et administrative de la région et du pays.

Les personnalités présentes :

- Théodore Datouo, président de l'Assemblée nationale

- Jean Nkuété, secrétaire général du Comité central du RDPC

- Komidor Njimoluh Hamidou, chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour l'Ouest

- Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest

- De nombreux membres du gouvernement, parlementaires, élites locales et autorités traditionnelles

Lors de la troisième réunion préparatoire tenue le 15 juillet, le Dpr (Délégation permanente régionale) a appelé à l'union sacrée de tous les militants et élites de la région.

Le message : « Merci Paul Biya »

Derrière cette démonstration de force, un message unique : la gratitude envers le président Paul Biya.

Le meeting est officiellement présenté comme un « giga-meeting de remerciement » destiné à témoigner la gratitude de l'Ouest au chef de l'État. Pour la région de l'Ouest, fief historique du RDPC, l'enjeu dépasse la simple gratitude. En année pré-électorale, c'est un test. Le stade sera-t-il plein ? Les images feront-elles le tour des télévisions ? La réponse en nombre d'hommes et de femmes sera lue à Yaoundé comme un baromètre de fidélité.

144 millions FCFA : gratitude ou clientélisme ?

La question qui fâche : pourquoi transformer une fonction républicaine en faveur personnelle ?.

Les élites de l'Ouest ont sorti le chéquier. 110 millions de FCFA, puis 144 millions. Des listes et documents circulant sur les réseaux sociaux font état de contributions d'élites et de responsables originaires de l'Ouest. Une somme qui fait grincer des dents quand les populations de la même région attendent toujours routes, hôpitaux et emplois.

Le « code Biya », comme l'appellent certains observateurs, semble bien rodé : une nomination égale un meeting, égale une facture. Derrière les discours d'allégeance, la question dérange. Le meeting de Toket n'est donc pas qu'une fête. C'est la photographie d'un système où le pouvoir se monnaye en ovations et où la reconnaissance se mesure en millions et en banderoles.

L'arrivée triomphale de Datouo à Tonga

La veille du grand meeting, le vendredi 24 juillet, Théodore Datouo est arrivé dans la région de l'Ouest avec une importante délégation. À Tonga, à l'entrée de la région, son cortège a fait un arrêt. Il a été accueilli par le gouverneur Awa Fonka Augustine, des membres du gouvernement, des parlementaires, le chef supérieur de Tonga, Ngapmou Louis, ainsi qu'une importante population locale.

Un accueil en grande pompe qui annonçait déjà la couleur pour l'événement du 25 juillet.

Un test pour le RDPC à l'approche des échéances électorales

L'organisation de ce giga meeting intervient dans un contexte politique particulier. Le RDPC, au pouvoir depuis 1982, prépare les prochaines échéances électorales. La région de l'Ouest, bastion historique du parti, est stratégique.

Le succès de ce meeting est crucial pour le parti. Il doit démontrer sa capacité de mobilisation et sa fidélité au président Biya, qui, à 93 ans, reste la figure centrale du paysage politique camerounais. Le giga meeting de Bafoussam est donc bien plus qu'une fête : c'est un signal adressé à Yaoundé et à l'opposition.