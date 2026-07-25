Ethiopie: « L'héritage vert de l'Éthiopie est un symbole de développement et d'unité multinationale », déclare le ministre

Addis Ababa — « L'initiative Green Legacy est un symbole national de développement forgé grâce à l'unité multinationale », a déclaré Bikila Hurissa, ministre coordinatrice du Centre pour la consolidation du système démocratique auprès du cabinet du Premier ministre.

Les dirigeants de l'Agence de presse éthiopienne (ENA) ont planté aujourd'hui des jeunes arbres le long des rives du lac Hora Arsedi à Bishoftu, dans la région d'Oromia, dans le cadre de la campagne nationale intitulée « Planter l'espoir ».

Le ministre, qui préside également le conseil d'administration de l'ENA, a souligné que l'initiative « Green Legacy » est une campagne nationale phare qui renforce la position et le prestige diplomatique de l'Éthiopie sur la scène internationale.

La plantation de milliards de jeunes plants dans le cadre de cette réforme nationale témoigne de la transition concrète et réussie de l'Éthiopie vers une économie verte résiliente face au changement climatique.

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Il a souligné qu'au-delà de la protection de l'environnement national, l'initiative « Green Legacy » véhicule un message diplomatique fort en faveur de la collaboration régionale dans toute la Corne de l'Afrique.

En fournissant des plants d'arbres et en partageant son expertise en matière de préservation de l'environnement avec les pays voisins, l'Éthiopie renforce l'intégration régionale et en tire d'importants dividendes diplomatiques, a ajouté M. Bikila.

Le ministre a souligné que la communauté internationale considère désormais les actions concrètes menées par l'Éthiopie contre le changement climatique comme un modèle de référence pour l'action environnementale mondiale.

Cette attitude proactive a valu au pays une reconnaissance et des éloges internationaux généralisés, a-t-il noté.

Au niveau national, la campagne s'est imposée comme un programme de développement fédérateur, mobilisant les citoyens de tous âges, de tous genres et de toutes confessions autour d'un objectif national commun.

Selon le ministre, l'initiative « Green Legacy » a mis en évidence la force de l'action collective sur des questions prioritaires pour le pays, tout en renforçant la cohésion multinationale.

D'un point de vue économique, cette initiative stimule la productivité agricole, dynamise les économies tant urbaines que rurales et améliore les conditions de vie des ménages dans tout le pays.

Le directeur général de l'Agence de presse éthiopienne (ENA), Seife Deribe, a affirmé que l'ENA continuerait à renforcer son engagement institutionnel envers l'initiative « Green Legacy ».

Le directeur général a déclaré que l'événement organisé à Bishoftu constituait la deuxième campagne de plantation d'arbres menée par l'ENA au cours de la saison des pluies actuelle, et qu'il était prévu de déployer des campagnes similaires dans différentes régions du pays.

Il a également indiqué que l'ENA allait intensifier sa couverture médiatique et ses actions de sensibilisation afin de mobiliser activement le public en faveur des efforts de préservation de l'environnement.