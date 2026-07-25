Ethiopie: « Les campagnes menées par l'Égypte ne peuvent pas remettre en cause le droit souverain de l'Éthiopie sur ses ressources », déclare Eustaz Jamal Bashir

Addis Ababa — Les campagnes menées par l'Égypte contre le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) ne peuvent remettre en cause le droit souverain de l'Éthiopie à exploiter ses ressources naturelles, en particulier le fleuve Abay, a déclaré Eustaz Jamal Bashir.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, Eustaz Jamal a déclaré que les revendications et la désinformation de l'Égypte concernant le GERD s'inscrivent dans un effort continu visant à déformer les faits historiques et géographiques.

Il a ajouté que certaines voix en Égypte ont tenté de contester le statut de l'Éthiopie en tant que source du fleuve Abay, malgré ce qu'il a qualifié de réalités géographiques internationalement reconnues.

« Qu'ils l'acceptent ou non, nous savons avec certitude, et le monde entier le sait, que le Nil Bleu prend sa source en Éthiopie. Aucun pays voisin ne partage son point d'origine », a déclaré Eustaz Jamal.

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Il a expliqué que la situation géographique de l'Éthiopie dans les hauts plateaux africains signifie que les principaux fleuves transfrontaliers traversant la région prennent leur source sur le territoire éthiopien. Cette réalité géographique, a-t-il ajouté, confère à l'Éthiopie un droit légitime à utiliser ses ressources en eau à des fins de développement.

Eustaz Jamal a souligné que l'approche de l'Éthiopie repose sur la coopération et le partage des bénéfices, affirmant que les eaux du fleuve Abay peuvent contribuer au développement de tous les pays riverains lorsqu'elles sont gérées dans un esprit de dialogue, de compréhension mutuelle et de partenariat.

Il a noté que le GERD est un projet de développement visant à soutenir la croissance économique de l'Éthiopie et à améliorer les conditions de vie de sa population, tout en évitant de causer un préjudice significatif aux pays en aval.

Eustaz Jamal a également critiqué les efforts déployés par l'Égypte pour soulever la question du GERD sur les instances internationales, notamment au Conseil de sécurité des Nations unies, à l'Union africaine et à l'Union européenne, affirmant que ces actions n'avaient pas affecté les aspirations de développement de l'Éthiopie.

« La communauté internationale a reconnu le droit de l'Éthiopie à mener des projets de développement, y compris des projets d'infrastructure financés par ses propres ressources, tant qu'ils ne causent pas de préjudice significatif à autrui », a-t-il déclaré.

Concernant le processus de dialogue national en cours en Éthiopie, Eustaz Jamal a déclaré que cette initiative évoluait de manière positive, les participants pouvant constater par eux-mêmes son caractère constructif.

« Nous avons pu constater que ce dialogue national a été couronné de succès jusqu'à présent, et nous espérons qu'il connaîtra un succès encore plus grand. Tout ce qui a été dit, diffusé et propagé sous forme de mensonges et d'histoires inventées de toutes pièces au sujet de ce dialogue sera finalement démenti par les résultats constructifs qu'il produira, si Dieu le veut », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le dialogue en était à son huitième jour et abordait des enjeux nationaux majeurs liés aux réformes politiques, économiques et sociales, ainsi qu'à l'orientation future de l'Éthiopie.

Selon Eustaz Jamal, le processus a abordé plus de huit grands domaines thématiques comprenant près de 4 000 questions détaillées, qui ont été confiées à des groupes de travail spécialisés.

Il a précisé que le dialogue était conçu pour refléter les aspirations des quelque 130 millions de citoyens éthiopiens en abordant des questions politiques, économiques, religieuses et sociales.

Eustaz Jamal a en outre souligné l'importance des discussions sur l'utilisation efficace des ressources naturelles de l'Éthiopie, en particulier les ressources en eau telles que le fleuve Abay et d'autres cours d'eau prenant leur source sur le territoire national, qu'il a qualifiées de piliers essentiels du développement durable et de la prospérité nationale.