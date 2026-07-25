Ile Maurice: La MauBank accélère sa transition énergétique avec une ombrière photovoltaïque

La MauBank poursuit son engagement en faveur du développement durable avec la mise en service d'une ombrière photovoltaïque à son siège social. À travers cet investissement, la banque applique les principes de durabilité qu'elle promeut auprès de ses clients à ses propres infrastructures, tout en soutenant la transition de Maurice vers une économie plus verte et à faible émission de carbone.

L'installation comprend une centrale photovoltaïque d'une puissance de 66 kWc, une ombrière pouvant accueillir 22 véhicules ainsi que quatre bornes de recharge pour véhicules électriques. Son architecture en forme de papillon permet d'optimiser l'orientation des panneaux solaires afin d'en maximiser le rendement. Reliée au réseau du Central Electricity Board, elle produira environ 80 MWh d'électricité par an, couvrant une partie des besoins énergétiques du siège social. La structure est également conçue pour résister à des rafales atteignant 280 km/h.

Empreinte carbone

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Selon la MauBank, ce projet permettra d'éviter l'émission d'environ 60 tonnes de dioxyde de carbone par an, soit l'équivalent de la capacité d'absorption de près de 2 700 arbres. Il contribuera ainsi à réduire l'empreinte carbone de la banque tout en accompagnant les objectifs nationaux de transition énergétique. Pour Sanraj Luximon, Head of Sustainability & Corporate Strategy chez la MauBank, «la transition vers une économie à faible émission de carbone ne pourra se concrétiser qu'à travers des investissements durables et des choix responsables». Il estime que cette initiative traduit l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein des opérations de la banque.

De son côté, Issa Soormally, Officer-in-Charge de la MauBank, souligne que cet investissement s'inscrit dans les orientations du Budget 2026-2027 en matière d'énergies renouvelables et de résilience énergétique. Il rappelle également que les collaborateurs bénéficient d'un Green Car Loan à un taux fixe préférentiel de 2,90 % pour l'achat de véhicules électriques ou hybrides, en complément des solutions de financement destinées aux projets photovoltaïques.