Sénégal: L'amitié maroco-sénégalaise ne saurait être remise en cause par les émotions suscitées par une rencontre sportive (Ambassadeur)

Dakar — Les relations d'amitié entre le Maroc et le Sénégal, construites au fil des siècles, ne sauraient être remises en cause par les émotions suscitées par une rencontre sportive, aussi importante soit-elle, a déclaré à l'APS Hassan Naciri, l'ambassadeur du Royaume chérifien au Sénégal.

"Un match dure quatre-vingt-dix minutes, alors que l'amitié entre le Maroc et le Sénégal s'est construite au fil des siècles. Elle repose sur l'histoire, la foi, la fraternité et le travail de générations de femmes et d'hommes. Elle ne saurait donc être remise en cause par les émotions suscitées par une rencontre sportive, aussi importante soit-elle", a indiqué le diplomate.

Parlant des développements ayant suivi la finale de la dernière Coupe d'Afrique des nations organisé au Maroc, le diplomate a évoqué un moment de forte émotion liée à la passion que suscite le football.

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"Je vois avant tout dans cette séquence un moment de forte émotion lié à la passion que suscite le football. Comme toute grande compétition sportive, une finale peut provoquer de la déception, des incompréhensions et, parfois, des réactions excessives. Il convient toutefois de replacer cet épisode dans sa juste proportion", a martelé Hassan Naciri dans un entretien accordé à l'agence publique d'information du Sénégal, dans le cadre de la fête du Trône, célébrée le 30 juillet au Maroc.

L'ambassadeur Naciri a salué la hauteur de vue des autorités du Maroc et du Sénégal, ainsi que le sens des responsabilités dont ont fait preuve les institutions, les médias et les leaders d'opinion, qui ont su préserver l'essentiel face aux amalgames et aux vaines tentatives d'instrumentalisation.

"La grâce accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à plusieurs ressortissants sénégalais, à la demande de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, en constitue une illustration particulièrement forte", a-t-il fait valoir, estimant que ce "geste rappelle que la relation entre nos deux pays est profondément fondée sur la confiance, la solidarité et la fraternité".

Il a dans le même temps relevé que le Maroc et le Sénégal seront naturellement appelés à se retrouver dans d'autres compétitions africaines et internationales. "Il convient donc de tirer sereinement les enseignements de cette séquence, de corriger les excès qui ont pu être constatés et d'en retenir les aspects positifs", a suggéré le diplomate.

A ses yeux, la compétition peut opposer les deux pays pendant le temps d'un match, mais elle ne doit jamais les diviser.