Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Bassirou Diomaye Faye appelle à maintenir la mobilisation au-delà de la livraison des infrastructures

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a appelé samedi l'ensemble des acteurs concernés par l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 de rester mobilisés, en vue de permettre au pays de tenir l'ensemble des engagements souscrits relativement au bon déroulement de cette manifestation prévue du 31 octobre au 13 novembre.

"Notre satisfaction entière ne sera pas de réceptionner les infrastructures", il sera aussi de réussir "l'intégralité de nos projets, partant de la cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture", a-t-il déclaré.

S'exprimant après la réception du Stade Iba Mar Diop et de la Piscine olympique, le président de la République a rappelé qu'il reste d'importants défis à relever avant l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de réussir l'ensemble des engagements pris par le Sénégal, après avoir exprimé sa satisfaction relativement à la réception des deux ouvrages dans les délais impartis.

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"On ne saurait réussir partiellement", a-t-il averti, invitant toutes les équipes impliquées à rester pleinement engagées.

Le président de la République a également salué le travail des différents responsables du comité d'organisation et des équipes techniques, tout en soulignant que le véritable bilan sera établi à l'issue des Jeux, lorsque le Sénégal sera évalué sur le respect du cahier des charges convenu avec les instances organisatrices.

"On se verra délivrer un satisfecit lorsque nous serons notés sur l'ensemble de nos engagements", a-t-il affirmé, appelant à maintenir le même niveau d'exigence jusqu'à la fin des JOJ Dakar 2026.