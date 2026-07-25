Sénégal: Stade Iba Mar Diop, Piscine olympique - Le président Faye satisfait de la livraison des chantiers

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait part samedi de sa "satisfaction totale" après avoir réceptionné, le même jour, les ouvrages de réhabilitation du stade Iba Mar Diop et de la Piscine olympique, deux chantiers conduits dans les délais impartis en vue des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"Je ne peux dire aujourd'hui que sur les deux sites que j'ai visités, ma satisfaction est totale sur le fait que nous ayons réussi à finaliser dans les délais" les ouvrages engagés, a déclaré le chef de l'Etat.

II a salué "la rigueur" avec laquelle les travaux ont été conduits depuis sa première visite de contrôle en novembre 2025, relevant l'écart "considérable" entre l'état des chantiers constaté au début du mois d'avril et celui observé samedi.

Bassirou Diomaye Faye a attribué cette évolution à "l'engagement fort" des équipes mobilisées, saluant leur "sens du patriotisme", qui, selon lui, a permis de relever "un défi majeur pour le Sénégal".

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Il a également félicité les entreprises et prestataires ayant participé aux travaux, notamment les entreprises chinoises, ainsi que les ministres en charge des Infrastructures et des Sports, tout en remerciant l'Agence française de développement (AFD) et le gouvernement français pour leur accompagnement.

Les JOJ de Dakar représentent un rendez-vous continental, a déclaré le chef de l'Etat, soulignant que "c'est l'Afrique qui accueille" et assurant que le Sénégal entend recevoir le continent "dans les conditions les plus optimales".