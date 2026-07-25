Sénégal: Kaolack - 30 entrepreneurs outillés dans le cadre du programme Passerelle PME

Kaolack — Trente entrepreneurs de la région de Kaolack (centre) ont été outillés en vue de leur permettre de mieux structurer leurs activités économiques grâce au programme Passerelle PME, mis en oeuvre par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK), à travers son Centre de gestion consulaire.

Dénommé "Un pont entre l'informel et le formel", ce programme vise à accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) dans leur transition vers le secteur formel, a expliqué le secrétaire général de la CCIAK, Abdoulaye Thiam.

Selon lui, les bénéficiaires de cette première cohorte ont reçu leur registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), leur Numéro d'identification nationale des entreprises et associations (NINEA), ainsi que plusieurs outils de gestion destinés à renforcer l'organisation et la performance de leurs entreprises.

"Notre ambition est de créer des milliers d'entrepreneurs à travers ce programme. Je veux voir, dans deux à cinq ans, les bénéficiaires créer des emplois pour soutenir l'économie locale", a déclaré le président de la CCIAK, Serigne Mboup.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a invité les nouveaux entrepreneurs à faire preuve de courage, de persévérance et de détermination afin de relever les défis liés à l'entrepreneuriat, tout en leur souhaitant plein succès dans la conduite de leurs projets.

"Nous voulons voir naître des centaines d'entreprises grâce à l'innovation. Ensemble faisons de Kaolack une terre d'opportunités, de paix et de création de richesses", a conclu le président de la CCIAK, par ailleurs maire de la commune de Kaolack.

Les bénéficiaires, qui évoluent dans plusieurs corps de métiers, notamment la mécanique, le froid et la climatisation, la couture, la maçonnerie et l'électricité, ont salué la qualité de la formation ainsi que l'accompagnement reçu dans le processus de formalisation de leurs entreprises.

Modou Guèye, taulier, et Ibrahima Diop, peintre, ont affirmé avoir déjà constaté des retombées positives de cette formalisation.

Ils ont expliqué disposer désormais de carnets de factures, d'outils de gestion et, surtout, d'une reconnaissance juridique leur permettant de développer leurs activités dans un cadre formel.

Au nom des bénéficiaires, Aïssatou a invité les entrepreneurs de la région à se rapprocher de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack pour bénéficier de ce programme.

Elle a également plaidé pour un renforcement du dispositif d'accompagnement des entrepreneurs, en particulier des artisans, afin de favoriser le développement du tissu économique local.