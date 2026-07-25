Sénégal: Hassan Naciri - 'Les premières retombées de la dernière Grande commission mixte de coopération sont déjà perceptibles'

Dakar — L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a assuré samedi que les premières retombées de la dernière grande commission mixte de coopération entre les deux pays avaient commencé à être perceptibles à travers le renforcement du cadre juridique et institutionnel, l'engagement des administrations et institutions des deux pays et d'autres bonnes annonces attendues dans les semaines à venir.

"Les premières retombées de cette rencontre sont donc déjà perceptibles. Le cadre juridique et institutionnel de notre coopération a été renforcé, de nouvelles collaborations ont été engagées entre les administrations et les institutions des deux pays et la tenue d'un Forum économique a permis de rapprocher davantage les opérateurs marocains et sénégalais", a-t-il notamment souligné.

S'exprimant lors d'un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise en perspective de la fête du Trône, célébrée le 30 juillet au Maroc, il a répété que les résultats d'une grande commission mixte de coopération ne se mesurent pas uniquement au nombre d'accords signés.

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"L'essentiel réside désormais dans leur mise en oeuvre, dans leur suivi régulier et dans leur traduction en projets concrets, en investissements, en emplois et en nouvelles opportunités pour nos populations. Dans le sillage de cette dynamique, de bonnes annonces seront faites dans les semaines à venir", a fait valoir Hassan Naciri.

Assurant que le travail se poursuivait des deux côtés, le diplomate a déclaré que la visite de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko en janvier dernier au Maroc pour les besoins de la grande commission mixte de coopération a "donné une impulsion supplémentaire à une coopération déjà très dense et a surtout permis de fixer une feuille de route claire pour les années à venir".

Au total, dix-sept accords juridiques et un communiqué conjoint ont ponctué la 15e grande commission de coopération Maroc-Sénégal tenue à Rabat le 26 janvier 2026, une semaine après la chaotique finale de la Coupe d'Afrique des nations ayant opposé les équipes nationales des deux pays.

"Cette séquence est aujourd'hui derrière nous. Il n'existe aucune crise institutionnelle ni aucun refroidissement diplomatique entre nos deux pays. Cela n'a d'ailleurs jamais été le cas. Les échanges se poursuivent normalement et demeurent particulièrement soutenus", a fait valoir le diplomate marocain.

Il n'a pas manqué de relever que les vols dans les deux sens sont toujours pleins. "Les familles continuent de voyager et les étudiants, les opérateurs économiques ainsi que les citoyens des deux pays maintiennent leurs liens. Cela démontre que la proximité entre les peuples marocain et sénégalais demeure intacte", a commenté Hassan Naciri.

A ses yeux, la tenue de la quinzième session de la Grande Commission mixte, en janvier 2026, a confirmé la vitalité et la solidité de cette dynamique tandis que d'autres accords sont programmés pour signature.

"Ces accords concernent notamment les infrastructures portuaires, l'enseignement supérieur, l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique, la fiscalité, les finances publiques, la sécurité routière et la santé animale", a-t-il fait savoir.

Il a assuré également qu'au niveau institutionnel, de nouvelles visites, des rencontres ministérielles et des consultations bilatérales étaient prévues.

"Les ressortissants sénégalais continuent, par ailleurs, de bénéficier de la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, comme l'a récemment illustré la grâce royale accordée à plusieurs d'entre eux", a-t-il encore dit.

Il a souligné, en même temps, la nécessité d'apaiser les perceptions et de ne pas donner à des réactions ponctuelles une portée institutionnelle ou diplomatique. "La relation maroco-sénégalaise demeure solide, vivante et résolument tournée vers l'avenir", a-t-il assené.