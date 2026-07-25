L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a abrité avant-hier, jeudi 23 juillet 2026, la première édition des Doctoriales initiée par le Laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie de l'Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Lettres et Sciences Humaines. Une activité ayant pour thématique « La souveraineté, la dette et la reconfiguration du contrat social sénégalais dans un contexte de polycrise ».

« La souveraineté, la dette et la reconfiguration du contrat social sénégalais dans un contexte de polycrise ». C'est la thématique de la première édition des Doctoriales du Laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie de l'UFR des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Il s'agit en effet des premiers projets doctoraux de la promotion 2026 dudit Laboratoire dévoilés lors d'une rencontre tenue avant-hier, jeudi 23 juillet 2026.

« Ces projets doctoraux ont un double objectif. Premièrement, il s'agit de lancer les activités du Laboratoire qui est rattaché à l'UFR des Lettres et Sciences Humaines (LSH). Deuxièmement, c'est d'offrir à nos doctorants, professeurs et collègues d'autres départements et de l'UFR l'opportunité d'échanger sur les travaux des étudiants, de les commenter et d'apporter un éclairage supplémentaire sur leurs présentations », a déclaré la Professeure Angèle Flora Mendy, Directrice adjointe du Laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie de l'UGB de Saint-Louis.

Revenant sur ce thème principal des projets doctoraux pour cette première édition, Professeure Angèle F. Mendy a relevé qu'il est d'une grande actualité. Car, selon elle, le Sénégal se trouve actuellement à la croisée des chemins. « L'ensemble des problématiques auxquelles nous sommes confrontés est donc pris en compte dans le cadre de ces projets doctoraux.

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Au-delà des réflexions des doctorants sur leurs travaux, différents thèmes seront abordés », a-t-elle annoncé, citant en exemple d'importantes tables-rondes qui porteront sur la gouvernance des ressources, la protection sociale et les transformations territoriales. Ces différentes tables-rondes seront animées par le Professeur Sambou Ndiaye et le Professeur El Hadji Touré.

L'après-midi a été consacré au travail numérique à l'université et à la reconfiguration organisationnelle. Cette table-ronde était l'occasion d'évoquer différents thèmes et de présenter les travaux des doctorants. Les participants ont eu droit également à des présentations sur la gouvernance de l'eau, selon les normes et l'utilisation des nouvelles technologies. Elle a aussi souligné la particularité de Saint-Louis, une ville entourée d'eau.

Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de réfléchir, mais plutôt de trouver des solutions aux différentes problématiques qui se posent, comme l'a souligné le Professeur Djigack Faye, Directeur de l'UFR des Lettres et Sciences Humaines. Pour lui, les doctorants doivent non seulement produire des connaissances, mais aussi posséder des compétences en matière d'innovation et de réflexion, afin de présenter ou de proposer des solutions aux problèmes actuels.

« Lorsqu'on aborde la transformation territoriale, on soulève tout un ensemble de questions qui donneront lieu, par exemple, à des présentations sur le pastoralisme, l'agroforesterie au Sénégal, mais aussi sur les dynamiques collectives et la transition vers un développement durable, etc. », a expliqué Mme Mendy. Elle a rappelé que c'est la sociologie qui interroge ces problèmes ; propose un regard critique sur ces questions et demande : « où en sommes-nous ? »

C'est aussi la sociologie qui oriente les débats. « Car si nous faisions appel à des sociologues pour clarifier certains phénomènes et faits sociaux, nous serions sans doute en avance sur bien des points, et nous n'aurions plus de surprises sur certains sujets. Le rôle de la sociologie est en effet d'expliquer les faits sociaux, définis par des éléments extérieurs à l'individu, mais qui lui sont imposés. La sociologie n'est donc pas seulement là pour fournir des explications, mais aussi pour apporter des réponses, afin que les dirigeants et les autorités puissent y voir plus clair et prendre des décisions plus éclairées », a-t-elle conclu.