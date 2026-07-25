Burkina Faso: Contrats d'objectifs 2026 - La Camarade ministre de la Famille et de la Solidarité affiche un taux d'exécution de 46,06 % à mi-parcours

Le Camarade Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, dans la soirée de ce vendredi 24 juillet 2026, à l'évaluation de la mise en oeuvre, au 30 juin 2026, du contrat d'objectifs de la Camarade ministre de la Famille et de la Solidarité, le Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré.

Au sortir de cet exercice, le taux de réalisation du contrat d'objectif de la Camarade ministre en charge de la Famille et de la Solidarité s'établie à 46,06 % au titre du premier semestre de l'année 2026.

Elle a précisé que, sur les 59 produits évalués, 14 ont été exécutés de manière excellente et 10 de façon satisfaisante. Les autres actions sont, pour la plupart, programmées pour les troisième et quatrième trimestres. Certaines nécessitent toutefois une intensification des efforts afin d'atteindre les objectifs fixés d'ici à la fin de l'année.

Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré a également indiqué que l'exécution du contrat d'objectifs est intervenue dans un contexte marqué par trois évolutions majeures.

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La première concerne l'accélération du retour des populations dans les localités reconquises. Au 30 juin 2026, plus de 1,3 million de personnes avaient regagné 1 034 localités d'origine, contre 1,16 million de personnes retournées dans 871 localités au 31 décembre 2025.

La deuxième évolution majeure est le renforcement des capacités opérationnelles du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR), notamment grâce à l'acquisition de 68 camions en début d'année. Ces équipements ont permis de réduire les délais d'assistance aux personnes vulnérables et d'assurer le prépositionnement stratégique des vivres et des biens non alimentaires en prévision de la période de soudure.

Le troisième fait marquant porte sur le renforcement de la culture de la solidarité nationale, à travers le succès de la campagne Dèmè Sira, le lancement, à titre pilote à Ouagadougou, du Service social mobile ainsi que la mise en service de la plateforme numérique Dèmè Sira. Ces initiatives visent à rapprocher les services sociaux des populations et à favoriser une participation transparente et sécurisée des citoyens aux actions de solidarité.

La ministre a, par ailleurs, présenté plusieurs résultats enregistrés au cours du premier semestre. Plus de 480 000 personnes vulnérables ont bénéficié d'une assistance en vivres, en biens non alimentaires et en matériels de relèvement, avec un accent particulier sur leur autonomisation.

Plus de 1 400 femmes et enfants en situation de rue ont également été retirés de la rue au cours de la période évaluée. À ce résultat s'ajoutent 1 900 personnes prises en charge. En outre, plus de 1 000 femmes ont bénéficié de technologies de transformation et de production destinées à renforcer leur autonomie économique. Plus de 3 000 survivantes de violences basées sur le genre ont été prises en charge dans des centres spécialisés.

Pour le semestre à venir, le Camarade Premier ministre a donné instruction de privilégier désormais l'accompagnement des populations dans la réhabilitation de leurs habitations au sein des localités de retour, plutôt que la construction de logements sur les sites de déplacement.

Le Chef du Gouvernement a également donné de nouvelles orientations en vue de renforcer les actions favorisant le retour volontaire des populations et de consolider les acquis enregistrés sur le terrain.

Le Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré a appelé l'ensemble des acteurs engagés dans l'action humanitaire et la solidarité à maintenir leur mobilisation et à poursuivre, sous le leadership du Gouvernement, les efforts en faveur d'une prise en charge digne et durable des personnes vulnérables.